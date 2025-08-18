Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se eligen 127 diputados y 24 senadores nacionales

Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso

Ayer cerraron, en todo el país, las listas para las elecciones del próximo 26 de octubre. Debuta la Boleta Unica de Papel

Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
18 de Agosto de 2025 | 01:36
Edición impresa

No sin grandes roscas, se concretó el cierre de listas de candidatos en todo el país, con miras a la elección legislativa de octubre de 2025.

Se renovarán las bancas de 127 diputados y 24 senadores nacionales al Congreso de la Nación. Además se utilizará por primera vez la Boleta Unica de Papel establecida por la ley N° 27.781.

Las elecciones mostrarán el debut de la coalición de gobernadores denominada Provincias Unidas. Esta agrupación surgió de un acuerdo entre las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chubut, y Jujuy. Pero además de presentar candidatos en estas jurisdicciones, esta nueva alianza política también apadrinó una lista propia en Buenos Aires y capital federal y espera extender su influencia a todo el país.

Para octubre próximo, La Libertad Avanza logró inscribir candidatos por primera vez en todas las provincias situación que no pudo concretar hace dos años.

Los partidos que sufrieron mayores fugas en estos comicios, en relación a 2023, fueron el PRO y el peronismo. El partido fundado por Mauricio Macri realizó alianzas con los libertarios, y produjo una diáspora de sus dirigentes en todo el país. En cuanto al peronismo, sufrió divisiones y fugas en varias provincias: Buenos Aires, Salta, Jujuy, Chaco, Córdoba y Santa Cruz son los casos más destacados.

Los 24 senadores nacionales se eligirán 8 jurisdicciones electorales: Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 127 diputados que se eligen en octubre, se reparten en las 24 jurisdicciones electorales del país: 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LE PUEDE INTERESAR

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

LE PUEDE INTERESAR

Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert

Exgobernadores en campaña

Con varios exgobernadores, funcionarios y exfuncionarios nacionales al frente de las distintas listas, no hubo demasiadas sorpresas en las diferentes provincias.

En Salta, disputará una banca en el Senado el exgobernador Juan Manuel Urtubey en representación de Fuerza Patria. Deberá pelear un lugar con el oficialismo provincial del gobernador Gustavo Sáenz y La Libertad Avanza, que lleva en su lista a la actual diputada nacional Emilia Orozco.

En Santiago del Estero, el Frente Cívico lleva como candidato a Senador al actual gobernador de la provincia Gerardo Zamora, quien ya ocupó una banca en representación de ese distrito en la Cámara alta.

Otro exgobernador, Juan Schiaretti, irá como primer candidato a diputado nacional por el peronismo cordobés enrolado en la coalición de gobernadores Provincias Unidas. Enfrentará al empresario Gonzalo Roca actual vicepresidente de La Libertad Avanza en Córdoba, electo finalmente por Karina Milei como opción ante Gabriel Bornoroni y Luis Juez.

Un cura cercano a Cristina Kirchner intentará ser diputado por el PJ en Santa Cruz

El exgobernador de Chaco ,Jorge Capitanich, será el candidato a senador nacional por Fuerza Patria en su provincia. Será rival de una alianza entre el radicalismo del actual gobernador Leandro Zdero y La Libertad Alianza, y llevará como primer candidato a senador al libertario Juan Carlos Godoy.

También en Misiones el oficialismo provincial representado por el Frente Renovador para la Concordia, llevará al frente de su boleta de diputados a un ex gobernador: Oscar Herrera Ahuad, actual presidente de la Cámara de Representantes de esa provincia. Allí enfrentará a otro ex gobernador, Ramón Puerta, por el partido Activar, fundado por su hijo Pedro Puerta.

En el caso de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezará la lista de diputados de su provincia, pero solo lo hace de manera testimonial.

Del mismo modo, el actual senador nacional Juan Manzur figura como candidato suplente en la misma lista del justicialismo tucumano.

Ministros y exfuncionarios

La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la primera candidata a senadora por LLA en Capital Federal. Enfrentará a Mariano Recalde de Fuerza Patria, a Graciela Ocaña de Provincias Unidas y a Diego Guelar por la Ucedé. En diputados competirán en este distrito el abogado Alejandro Fargosi (LLA), Itai Hagman (Fuerza Patria), el radical Martín Lousteau (Provincias Unidas) y Ricardo López Murphy.

En Mendoza, el actual ministro de Defensa Luis Petri encabezará la alianza entre el radicalismo y los libertarios en Mendoza para intentar ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Su rival será Emir Félix del Frente Justicialista.

En Santa Fe, el exjefe de Gabinete Agustín Rossi encabezará la lista de Fuerza Patria. Enfrentará a la candidata del gobernador Maximiliano Pullaro (enrolado en Provincias Unidas), la actual vicegobernadora Gisela Scaglia.

Un cura en campaña

Un cura cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco, mientras, será el primer candidato a diputado del peronismo por Santa Cruz

Se trata de Juan Carlos Molina, quien fue titular de la Sedronar entre 2013 y 2015, durante la administración de la expresidenta.

Es el creador de una fundación que contiene a niños sin familia y adolescentes vulnerables. El último año fue uno de los principales opositores al gobernador Claudio Vidal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Gobernador Gerardo Zamora/x

Gisella scaglia, Vice de Santa Fe/X

Cura Juan Carlos Molina/x

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan el alerta a "Amarillo" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas

VIDEO. Ataque de motochorros en Barrio Norte y el temor de los vecinos

Errores en el juego aéreo le quitaron todo: ganaba 2 -1 y Estudiantes terminó perdiendo 3 a 2 ante Banfield

Gimnasia se quedó en el segundo tiempo, falló atrás y perdió con Lanús 2 a 1

Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada

“Maniseros”: La Plata amaneció con un misterioso mensaje en varios pasacalles, ¿de qué se trata?

VIDEO. Así fue el impactante choque contra semáforo en pleno centro de La Plata
+ Leidas

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola

A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado

VIDEO. Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas
Últimas noticias de Política y Economía

Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo

El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44
Espectáculos
Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la deuda millonaria de su padre: “Nosotras no recibimos ese dinero”
Tronco candidato: el panelista de Fantino va en la boleta de diputados de LLA
Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior, los candidatos famosos de cada partido
Jey Mammon habló de su cancelación y denuncia: "La pasé mal y la pasé bien también"
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
Deportes
VIDEO. Lo dejó escapar: paso en falso en el Florencio Sola
A contramano de su ADN, la virtud mutó en pecado
VIDEO. “No nos alcanza con 45 minutos buenos”
Perdió tras cuatro victorias, no llegó a la punta y se alejó en la tabla Anual
Al Ruso lo preservaron en el complemento
Policiales
El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo
Peritarán las historias clínicas de las víctimas del fentanilo mortal
Un policía se resistió a un asalto y mató a un ladrón
Irrumpieron en plena madrugada en busca de dinero y joyas
Información General
“Dogtores”: la terapia con perros gana terreno en el país
La variante Frankenstein del Covid avanza con un patrón repetido
Bartolomé Bavio celebró su 124° aniversario con música, tradición y comunidad
Mar del Plata será sede esta semana del XXIII Congreso Nacional de Educación Privada
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla