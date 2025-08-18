Indefensión de los mayores frente al delito en la Región

No transcurre jornada en que la página policial de este diario no contenga una o más noticias de la Región sobre robos en perjuicios de personas mayores de edad, la mayoría de ellas jubiladas. Y en que el detalle de los hechos no refleje el uso de una inconcebible violencia contra las víctimas indefensas, que por lo general no ofrecen resistencia y que igual son golpeadas con crueldad.

Ayer se publicó que un hombre mayor que contrató a una supuesta empresa de reparaciones domiciliarias, para que realizaran un trabajo de plomería en su vivienda ubicada en Ensenada, terminó víctima de un despojo de sus bienes. Luego de exhibir un comportamiento amable, compartiendo inclusive un vaso de agua en una mesa, los presuntos “plomeros” habían echado un somnífero en el vaso que bebió el dueño de casa. Lo drogaron, el hombre cayó dormido y robaron todo lo que pudieron.

En la página policial del sábado pasado se dio la noticia de un matrimonio de jubilados que reside en Tolosa, víctima de un dramático asalto, con amenazas de ser acuchillados si no les entregaban dólares. El viernes pasado se aludió a una pareja de jubilados que fueron a Mar del Plata y que, estando allá, fueron llamados por un vecino que les informó que habían ingresado ladrones a su casa. La lista de episodios similares puede prolongarse indefinidamente.

Además de poner el foco en las características propias de estos tipos de delitos -es común que se les diga “ustedes fueron vendidos”, para que informen dónde tienen el dinero, entre otras “estrategias” reales o falsas que manejan los ladrones- es llamativa la ineficiencia policial para prevenir esta sucesión de episodios.

Por razones que sería largo detallar, pero que son fáciles de imaginar, los jubilados y mayores de edad se encuentran más expuestos al delito y, sobre todo, a modalidades igualmente nocivas como las estafas digitales y cuentos del tío. Sin perjuicio de confiar en que exista una más efectiva presencia policial en las calles y un mayor celo del Estado para hacerse cargo de esta cuestión, se ha recordado ya muchas veces en esta columna que hace años, desde un organismo provincial, se impulsó una campaña de concientización.

Fue cuando el Instituto de Previsión Social desarrolló ciclos de charlas preventivas barriales, ofreciéndose una serie de recomendaciones a los mayores de edad sobre los mejores modos de actuar para evitar estos episodios. Sin embargo, esa campaña dejó de realizarse y ninguna otra la reemplazó.

Sería importante no echar en saco roto, permanentemente, tantos antecedentes que, convenientemente sistematizados, podrían servir para defender mejor a las personas mayores, generándose eficaces fórmulas preventivas para frenar a la delincuencia. Asimismo, la legislación penal debiera ser revisada en lo que concierne a un posible agravamiento de las condenas por estos tipos de robos, teniendo en cuenta la condición de las víctimas.