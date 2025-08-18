El Frente de Izquierda, con los de siempre

El Frente de Izquierda Unidad (FIT) repetirá candidatos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando volverán a presentarse Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina Del Plá.

Bregman encabezará la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Castillo será el postulante para pelear por una banca en el Senado.

En tanto que en la provincia de Buenos Aires buscarán llegar al Congreso Del Caño y Del Plá, dos dirigentes que ya estuvieron en el Parlamento.

Por otro lado, buscará renovar su banca por Jujuy el dirigente Alejandro Vilca, el primero del FIT en conseguir un escaño por la izquierda en la Cámara Baja.

“Me presento como candidata a diputada en CABA sabiendo que el desafío es grande, que hay que redoblar la pelea que venimos dando, por eso nuestra lista está integrada por las y los que en este tiempo fueron la resistencia en las calles, en los laburos, en las facultades”, anunció Bregman en una publicación en redes sociales, donde también advirtió: “La lista del gobierno es la expresión de represores y fachos contra los que he peleado toda mi vida como abogada de derechos humanos, como militante”.

Además, destacó: “Tengo el orgullo que como candidato a senador me acompañe un compañero y amigo, Christian Castillo, jefe del único bloque que no le votó nada a este gobierno ultraderechista”.

Por su parte, Castillo aseguró que “Milei no gobierna solo. Se sostiene por los votos del PRO, la UCR y sectores del peronismo. Solo el Frente de Izquierda mantuvo siempre la misma posición: en las calles y en el Congreso, del lado del pueblo trabajador”.