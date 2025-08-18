Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
En las jugueterías locales, se vendió un poco más que el año pasado cuyo ticket promedio alcanzó los $30.000. En librerías describen como “desastre” a la fecha. En el rubro informática, pocas consultas y escasas ventas
El Día del Niño en La Plata dejó un balance con matices. En un contexto de bolsillos ajustados, las jugueterías lograron un leve repunte gracias al esfuerzo de las familias y a la influencia de la publicidad infantil. También, se destacó la venta de ropa deportiva.
No obstante, los sectores de librerías, artísticas, informática y tecnología vivieron una fecha muy por debajo de lo esperado, con preocupación creciente por la continuidad de los negocios. Así lo informó la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata.
En las jugueterías se respiró algo del clásico clima de la fecha, aunque sin desbordes. El documento resaltó la “cautela” de los consumidores. Sobre ello, un empresario de calle 44 advirtió haber vendido más que el año pasado -una época con mayor incertidumbre económica- pero sin alcanzar las expectativas para esta fecha. Asimismo, los dueños de los locales coinciden en que los chicos marcan la agenda de compra: “El nene pide lo que ve en YouTube o en el celular y, con esfuerzo, los padres hacen lo posible por cumplir”, explicó.
En cuanto a la forma de pago, las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales y hasta las compras online sostuvieron las operaciones. El ticket promedio rondó los $30.000.
Sin embargo, la ubicación de la fecha en un fin de semana largo jugó en contra: desde el jueves la gente se volcó menos al centro y muchos eligieron viajar.
En relación a la ropa deportiva, en locales presenciales, se detectó una leve mejora por las promociones cuyo ticket promedio fue $45.000. No obstante, el relevamiento advirtió un comportamiento más dinámico en canales online: el ticket promedio osciló entre $120.000 y $140.000, con “una proporción de ventas de cuatro a uno respecto del local físico”.
En cuanto a la forma de pago, predominó la elección de 3 a 6 cuotas. ¿Algo a tener en cuenta? La preocupación por los importados a través de plataformas nuevas.
En el rubro de librerías y artísticas, la postal fue completamente distinta. “Fue un desastre”, reconocieron comerciantes que aseguran haber tenido uno de los peores balances en años.
Aunque los precios se mantuvieron relativamente estables, los empresarios advierten que la rentabilidad se achica cada vez más. “El descuento de un importante banco lo absorbimos nosotros, y los gastos fijos se multiplican: sueldos, alquileres, fletes, servicios y hasta el arancel de los posnet”, describió uno de ellos.
El ticket promedio apenas llegó a los $20.000, mayormente en artículos importados de bajo costo.
En tanto, el rubro de informática y tecnología tampoco levantó vuelo. “Es el peor Día del Niño que recuerdo”, se sinceró un comerciante de la zona céntrica. En contraste con otros años, casi no hubo consultas previas y las pocas ventas se concentraron en auriculares, alguna computadora y accesorios puntuales.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas por el Día del Niño bajaron 0,3 por ciento en comparación al 2024. El “contexto de amplias promociones y facilidades de pago” no alvanzó “para impulsar de manera significativa el consumo”, indicó el documento. El resultado se enmarca en un escenario en el que más del 87 por ciento de los comercios aplicaron promociones.
