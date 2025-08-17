Un sector de la UCR irá con la Coalición Cívica

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
Luego del rechazo para sumarse a Provincias Unidas, el movimiento de los gobernadores que encabeza Florencio Randazzo, el sector de la UCR bonaerense que lidera el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, logró poner dos nombres en la lista de la Coalición Cívica (CC) fundada por Elisa Carrió.
Según se confirmó anoche, la nómina para competir en octubre por un lugar en la Cámara Baja en la Provincia será encabezada por el diputado nacional de la CC, Juan Manuel López, mientras que el radicalismo tendrá reservado el segundo lugar, para Elsa Esther Llenderrozas, y el tercero, para Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena.
“Con @ElsaLlender desde la Coalición Cívica y el radicalismo nos presentamos a las elecciones nacionales del 26 de octubre porque creemos que un Congreso equilibrado es lo mejor para los argentinos, especialmente para los bonaerenses, hoy atrapados entre la incompetencia de Kicillof y la insensibilidad de Milei”, anunció en sus redes López.
En tanto, agregó que la cuarta ubicación quedará para la presidenta de la Coalición en la Provincia y titular del bloque de diputados provinciales de esa fuerza, Maricel Etchecoin. Quinto irá Matías Yofe, también de la CC.
De esta manera, este sector de la UCR logró hacerse un lugar en la competencia electoral luego de que la candidatura de Randazzo hiciera estallar Provincias Unidas y solo el sector de Evolución, que encabeza Martín Lousteau, confirmara el acuerdo con ese espacio.
Antes de que trascendiera el entendimiento entre la vertiente radical de Fernández y los “lilitos”, la propia Carrió había anunciado que la CC competiría sola en los comicios de medio término. Algo que también hará en la ciudad de Buenos Aires, donde pone en juego 4 de sus 6 bancas y tras frustrarse el acuerdo de palabra que “Lilita” tenía con Graciela Ocaña, quien cerró con el radicalismo de Lousteau.
Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer
En CABA la CC postulará a Hernán Reyes como primer candidato a diputado, mientras que Marcela Campagnoli encabezará la boleta para senadora.
