Los números de la suerte del lunes 18 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

18 de Agosto de 2025

LEO

(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 13-49-77. Inconvenientes en sus finanzas que debe solucionar de inmediato. En amor se presentan situaciones favorables. Aleje tristezas. No vacile al tomar decisiones.

ARIES

(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 13-87-90. Su actividad o programa será alterado por nuevas disposiciones. Tenga paciencia y tolere si no puede lograr acuerdos sentimentales. Jornada ideal para gestiones. No se descuide.

TAURO

(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 13-49-87. Una vez más tendrá que adaptarse a ciertas exigencias agotadoras. En amor podrán recrudecer sentimientos anteriores. Tenga cautela. Serénese ante dificultades.

GEMINIS

(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 12-86-15. Alentadoras novedades en trabajo, posibles ascensos. Su vida sentimental tiene tendencia a encarrilarse, pero hace falta borrar el pesimismo. Esperanzas. Paz.

CANCER

(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 19-89-11. Los aspectos laborales tendrán sorpresas y perspectivas de cambio. En amor notará errores con el sexo opuesto. Medite antes de actuar. Estímulos en su labor.

VIRGO

(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 12-99-87. Incrementará entradas si acepta las propuestas laborales que le hacen. Recuperación de esperanzas amorosas. Imprevistos pasajeros. Oposiciones familiares le preocupan.

LIBRA

(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 86-41-90. Recibirá elogios por una tarea complicada. Dentro de los afectos y el amor surgirán cuestiones inquietantes donde conviene exponer antes de entrometerse. Exitos a nivel profesional. Sorpresas agradables.

ESCORPIO

(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 71-80-99. Obtendrá buenos resultados por una gestión relacionada con el trabajo. Retribuya atenciones en el amor. Sepa exponer sus inquietudes. Premian su actividad. No deje de atender sus ocupaciones.

SAGITARIO

(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 47-51-11. Resolverá problemas económicos al recibir un dinero. Sorpresa sentimental agradable le proporcionará el ser querido. Cambios favorables con sus amigos. Trate de buscar una ocupación.

CAPRICORNIO

(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 02-31-55. No deje de culminar sus tareas pues de lo contrario habrá reclamos. En la vida sentimental se producen armonías. Paz y felicidad con familiares. Horas decisivas para los negocios.

ACUARIO

(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 89-01-75. Las exigencias de jefes y superiores le alterarán sus planes. Proyectos satisfactorios en el amor. Horas decisivas para terminar con un pleito que se viene prolongando, recupere el dinamismo.

PISCIS

(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 12-48-36. Concluirá un trabajo que le permitirá dedicarse a nuevos proyectos. Renacerán las esperanzas que creía perdidas en el amor. Proyectos que se cumplen. Viajes muy esperados pueden concretarse.