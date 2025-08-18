Los números de la suerte del lunes 18 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 13-49-77. Inconvenientes en sus finanzas que debe solucionar de inmediato. En amor se presentan situaciones favorables. Aleje tristezas. No vacile al tomar decisiones.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 13-87-90. Su actividad o programa será alterado por nuevas disposiciones. Tenga paciencia y tolere si no puede lograr acuerdos sentimentales. Jornada ideal para gestiones. No se descuide.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 13-49-87. Una vez más tendrá que adaptarse a ciertas exigencias agotadoras. En amor podrán recrudecer sentimientos anteriores. Tenga cautela. Serénese ante dificultades.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 12-86-15. Alentadoras novedades en trabajo, posibles ascensos. Su vida sentimental tiene tendencia a encarrilarse, pero hace falta borrar el pesimismo. Esperanzas. Paz.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 19-89-11. Los aspectos laborales tendrán sorpresas y perspectivas de cambio. En amor notará errores con el sexo opuesto. Medite antes de actuar. Estímulos en su labor.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 12-99-87. Incrementará entradas si acepta las propuestas laborales que le hacen. Recuperación de esperanzas amorosas. Imprevistos pasajeros. Oposiciones familiares le preocupan.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 86-41-90. Recibirá elogios por una tarea complicada. Dentro de los afectos y el amor surgirán cuestiones inquietantes donde conviene exponer antes de entrometerse. Exitos a nivel profesional. Sorpresas agradables.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 71-80-99. Obtendrá buenos resultados por una gestión relacionada con el trabajo. Retribuya atenciones en el amor. Sepa exponer sus inquietudes. Premian su actividad. No deje de atender sus ocupaciones.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 47-51-11. Resolverá problemas económicos al recibir un dinero. Sorpresa sentimental agradable le proporcionará el ser querido. Cambios favorables con sus amigos. Trate de buscar una ocupación.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 02-31-55. No deje de culminar sus tareas pues de lo contrario habrá reclamos. En la vida sentimental se producen armonías. Paz y felicidad con familiares. Horas decisivas para los negocios.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 89-01-75. Las exigencias de jefes y superiores le alterarán sus planes. Proyectos satisfactorios en el amor. Horas decisivas para terminar con un pleito que se viene prolongando, recupere el dinamismo.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 12-48-36. Concluirá un trabajo que le permitirá dedicarse a nuevos proyectos. Renacerán las esperanzas que creía perdidas en el amor. Proyectos que se cumplen. Viajes muy esperados pueden concretarse.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí