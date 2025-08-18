Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert

El economista Roberto Cachanosky confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en territorio bonaerense por el partido Unión Liberal de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, buscará disputarle el electorado a José Luis Espert, que encabezará la nómina de la alianza oficialista de La Libertad Avanza.

“De larga trayectoria académica y manteniendo una postura abiertamente liberal desde hace décadas, Cachanosky será acompañado por la concejal del distrito Escobar, Griselda Romariz y el presidente del partido, Hugo Bontempo”, informaron desde el espacio.

Aunque en un primer momento mostró señales de cercanía con el gobierno de Javier Milei, el economista liberal se fue alejando con el correr de la gestión hasta adoptar un tono cada vez más crítico.

Por caso, días atrás se metió en el debate por el nivel de la base monetaria, que el Gobierno mantiene fija para, asegura, luchar contra la inflación.

“¿Quién fue el ignorante que inventó que hay que tomar la evolución de la base monetaria en pesos constantes?”, advirtió Cachanosky en redes sociales, y consideró que, “según este criterio, a mayor inflación, más cae la base monetaria en términos reales y, por lo tanto, la inflación es la solución a la emisión”.

Para completar su mirada, remató con una exabrupto: “¿Se dan cuenta de la pelotudez que dicen?”.

Antes, en una entrevista televisiva, el flamante candidato liberal había asegurado que Milei “le toma el pelo a la gente” y agregó: “Lo que estamos viendo es un relato muy poco científico y serio desde el punto de vista económico”. Además, cuestionó: “La otra vez (el Presidente) dijo que hubo una corrida cambiaria por culpa de Victoria Villarruel, que habilitó una sesión ilegal en el Congreso. También dijo que esas leyes no iban a tener impacto porque él las iba a vetar. Milei tiene contradicciones descomunales cuando habla”.

También sostuvo que, pese al relato del Gobierno, hay déficit fiscal financiero. “Lo que pasa es que no están computando dentro los intereses de las Lecaps, las Lefi y otros instrumentos”, y lanzó: “Los bancos saben que hay riesgo de default”.