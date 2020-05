Mundo laboral: la crisis como oportunidad

De un día para el otro, quizá con suerte con algunas semanas de anticipación por ver lo que pasaba en Europa, el mundo cambió y hace casi dos meses que estamos atravesando una crisis, un presente muy diferente al que teníamos.

La propia palabra crisis, en japonés, está compuesta por dos caracteres: peligro y oportunidad. Sería algo así como que toda crisis encierra en sí misma una oportunidad. Ahora estamos haciendo frente al peligro y por eso estamos en cuarentena, se ralentizó la economía, se puso distancia en las relaciones y en ese misma desaceleración hay peligros, como la pérdida de empleo, pero también oportunidades, algunas relacionadas con el trabajo y con repensarnos profesionalmente.

El escenario es para la mayoría de incertidumbre. Muchos han perdido su empleo, a otros les redujeron el sueldo y para casi todos, la modalidad de trabajo cambió y están a full o haciendo poco y nada.

¿Se puede aprovechar este momento profesionalmente? ¿Es un buen momento para crear o diseñar proyectos laborales? ¿Qué va a pasar en el mundo laboral cuando termine la cuarentena? Estas y otras cuestiones relacionadas a los emprendimientos personales responden especialistas en psicología y recursos humanos. Un adelanto: lo mejor es amigarse con la incertidumbre.

“Este contexto de crisis actual producto del virus COVID-19, nos ha llevado a implementar numerosos cambios no sólo en nuestra vida personal cotidiana, sino también a nivel empresarial. Creo sinceramente que las crisis pueden ser oportunidades si las encaramos desde una gestión activa que permita apropiarse del nuevo contexto para adaptarse reinventándose, transformando nuestro potencial en miras de aportar respuestas ajustadas a las nuevas demandas”, analiza la licenciada María Florencia Mignacco, especializada en psicología organizacional y laboral, responsable de selección y capacitación Mook´s Recursos Humanos.

“Ante la incertidumbre, la complejidad, la volatilidad y la ambigüedad resulta imprescindible replantear nuestras concepciones sobre liderazgo y toma de decisiones, comunicación efectiva, gestión estratégica de talentos, entre otros temas, tomándolos como claves esenciales en el buen desempeño de las organizaciones en contexto de crisis. No debemos descuidar la reflexión como un paréntesis necesario a la urgencia de respuesta actual, para repensar nuestras organizaciones y pensarnos a nosotros como líderes ya sea de organizaciones o equipos, en miras a las nuevas modalidades emergentes… la idea es poder reflexionar sobre la capacidad de respuesta de nuestras estructuras y organizaciones frente a las crisis, cómo han podido enfrentar y atravesar la encrucijada ya que es en contexto de crisis donde mejor se revelan nuestras debilidades y las de nuestras organizaciones, solo debemos visibilizarlas para poder fortalecer nuestras debilidades”, explica Mignacco.

En ese mismo sentido de reflexionar, da su opinión Verónica Cubisino, psicóloga, instructora en relaciones humanas, mediadora y creadora de la Consultora Crear: “No es un buen momento para crear oportunidades laborales, sino que ahora lo ideal es poder registrar cómo está atravesando cada uno este contexto. No es una situación ideal para salir hacia el diseño de una nueva oportunidad laboral, pero si es una buena oportunidad para registrar lo qué le pasa a la organización, lo que le pasa a mi familia, a mí y a mi entorno, para ver qué mecanismos de respuesta estoy siendo capaz de dar, y cómo voy a poder construir el nuevo diseño de lo que puede ser una oportunidad laboral”.

En ese sentido, la psicóloga destaca que el contexto es inédito. “Este es un contexto de crisis y cualquier crisis supone un cambio. Pero el cambio fue de un día para el otro y nos dejó sin capacidad de respuesta. Eso genera un contexto de gran desadaptación, de incertidumbre y de estrés en las personas, en las familias, en los empresarios, en las formas de conectarse y vincularse. En este contexto, para mí no podemos dejar de pensar, que es de gran dinamismo donde las decisiones se toman en función del análisis de la información que surge a diario. Esta no es una crisis como otras, sino que surgió de un día para el otro”.

“Es un momento para aceptar la fase de cualquier crisis. Hay que tener plena conciencia, algo que no les pasa a todos, para aceptar lo que está pasando. Yo invito a que agarremos un lápiz y un papel y anotemos lo que se registra: lo que me pasa de lo que no me pasa. Eso es fundamental para aprovechar para lo q voy a hacer después. No es ser débil ni estar deprimido. Es poner en evidencia los mecanismos más adaptativos que tenemos. Después de esto podemos ver qué descubrí o redescubrí de mí y de mi organización, para crear una nueva oportunidad. Hay que distinguir lo esencial de lo que de no lo es, pensarse, reflexionarse, procurarse un mañana donde hay que saber qué es lo que me interesa. De eso va a depender un futuro trabajo. Creo que desde lo humano y psicológico, no podemos no pensar en que lo esencial tiene que ver con mantenernos. No podemos dejar de pensar que el principal objetivo es mantenernos con buena salud”.

“Las crisis pueden ser oportunidades si las encaramos desde una gestión activa y reinventándose”

Y no sólo se apunta a los emprendedores o empleados, sino también a quienes tienen personal a cargo. “Este es un ejercicio, es un gran llamado a la reflexión de quienes tienen la responsabilidad de conducir a otros”.

Para María Florencia, “a nivel personal se debería aprovechar los espacios de capacitación on line que se brindan en forma constante y que por poca disponibilidad de tiempo o solamente por dilatación, no iniciamos al momento. La idea es continuar desarrollándonos para fortalecer nuestro potencial pudiendo atravesar este contexto con solidez saliendo del mismo fortalecidos y sin perder competitividad. A nivel organizacional, todo líder, debería evaluar las fortalezas y debilidades que se revelaron en sus organizaciones y talentos en el marco de este contexto. Es necesario visibilizar las debilidades, darles lugar para incorporarlas como potenciadores de nuestras planificaciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Resulta indispensable el replanteo de los paradigmas vigentes hasta el momento que ahora resultan obsoletos, sin perder de vista los nuevos modos de liderazgo emergentes. En fin, la propuesta es la de cuestionarnos en miras a reinventar la cultura organizacional de nuestras empresas”.

“Es un buen momento para ver qué mecanismos de respuesta estoy siendo capaz de dar”

Por su parte, Verónica cree que “quienes tienen la autoridad para tomar las decisiones, tienen la gran oportunidad en generar una huella en su equipo. Es el momento de dejar el mejor o el peor de los recuerdos. Esa es la gran oportunidad. Esas personas son los responsables de poder hacer que en este momento se genere una oportunidad y cercanías, que los vínculos no se corten, que sepamos qué les pasa a los equipos de trabajo. Hay que tomar registro de que mañana todo va a ser diferente. Si desde recursos humanos veníamos tratando de buscar talentos, capacidad de innovación, flexibilidad y adaptación, el sistema de competencias va a cambiar radicalmente. Hay que aprender de las nuevas competencias que vamos a tener que demostrar y que van a requerir de nosotros en los procesos de búsqueda”.

HACIA DÓNDE VAMOS

El panorama es incierto pero se vislumbran algunas líneas de desarrollo laboral donde es posible que se requiera personal. “En la actualidad los sectores que continúan solicitando personal son los que se han mantenido activos, ya sea por el tipo de servicio que dan o del tipo de producto que elaboran, pero más aún son las organizaciones que se encuentran habituadas a gestionar virtualmente y cuyas competencias son tales que se posicionan como organizaciones sólidas y con mayor capacidad de adaptación”, opina Mignacco.

Cubisino es más cautelosa. “Vamos a esperar qué pasa en esta nueva normalidad, sin lugar a dudas hay situaciones que se van a modificar porque ya venían cambiando: los entornos digitales, las soluciones digitales, el e-comerce y negocios vinculados a la logística. Creo que esto va a llevar un tiempo largo y va a depender de cómo estaban las empresas antes de todo esto, si venían adaptándose a los tiempos que corren o no. También va a depender de los hábitos de consumos, ahí puede encontrarse una nueva oportunidad para reinventarse como emprendedor”.

Para aquellos que estén pensando en lanzarse en un emprendimiento, las especialistas tienen sus consejos o recomendaciones. “Mi intención es que la persona se haga una pregunta. Darse cuenta del momento en el que estamos, tener plena conciencia, anotar con lápiz y papel la autovaloración de las competencias y avanzar sobre ellas. Hay que responder a la pregunta si uno se ve trabajando como emprendedor y valorar las fortalezas que se tiene en eso. Son importantes las formas de vincularse. No daría el consejo de la precipitación hacia la venta, sino las preguntas a uno mismo”, dice Verónica.

María Florencia sostiene que “lo primordial a la hora de iniciar un emprendimiento, es analizar el mercado en el cual estamos inmersos, conociendo sus necesidades intrínsecas para poder promover e incentivar el deseo de compra. Partiendo de la base de que el contexto ya no es el mismo, es que debemos hacer foco principalmente en establecer una propuesta de valor diferenciadora, única y elegible sobre el producto o servicio que se comercialice, basada en protocolos de seguridad que brinden confianza al segmento de mercado al que apuntamos. Una vez que detectamos a quién le ofrecemos nuestro producto (segmento de mercado) destinaremos nuestros esfuerzos a investigar e indagar en el mismo, para poder obtener información relevante sobre: gustos, preferencias e intereses comunes, entre otros, que nos servirán de guía para poder ajustar nuestra comunicación y/o propuesta de valor a posicionar en el mercado. En la actualidad existen numerosas herramientas al alcance, de fácil uso por emprendedores a la hora de recolectar información sobre el cliente al que apunta”.

Y en cuanto a cómo creen que va a ser el mercado laboral cuando termine la cuarentena, las expertas creen que la tendencia del homeoffice es lo que más va a destacarse en principio.

“Teniendo en cuenta que la cuarentena nos ha obligado a hacer reajustes repentinos en las planificaciones y operatorias diarias de las organizaciones, es fundamental entender que muchas de las soluciones establecidas en este contexto, llegaron para quedarse, un claro ejemplo de esto es el homeoffice, donde ahora el trabajo por objetivos se ve notablemente consolidado, ya no se hace hincapié en las horas de trabajo, sino más bien en los resultados generados. Otro de los aspectos que se incrementó es el trabajo freelance, se vienen nuevas formas de contratación y modalidades de trabajo flexible que incentiven el distanciamiento social y tercerizar servicios. Entender que los nuevos patrones de consumo cambiaron, obliga a las organizaciones a replantearse sus modelos de negocios, si buscan permanecer en el tiempo, y que las mismas destinen sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de un mercado que claramente cambió, por tanto mucho de los procesos internos y externos se deberán reajustar”, analiza Mignacco.

Cubsino es sincera y cautelosa: “No tengo la menor idea de cómo va a ser el campo laboral. Pero creo que así como ahora, donde estamos tratando de convivir en un escenario muy dinámico y difícil de diseño y planeamiento, cuando termine la cuarentena va a haber una gradualidad, se definirá una nueva normalidad y lo fundamental ahora es elaborar protocolos para pensar cómo vamos a volver a la nueva normalidad”.