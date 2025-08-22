Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad |De villa elisa a gonnet

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

Contempla una velocidad de recorrido de entre 55 y 60 kilómetros por hora. Tiene un periodo de prueba de 120 días

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

comenzó a funcionar una nueva onda verde en la ciudad/ mlp

22 de Agosto de 2025 | 01:41
Edición impresa

Quedó habilitada la onda verde en Camino Centenario desde la Plaza Villa Elisa hasta 511.

La medida, que tendrá un primer período de prueba durante 120 días, buscará mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial en un tramo vital de la capital bonaerense.

“Con la puesta en marcha de esta nueva onda verde estamos modernizando la infraestructura vial de la ciudad”, destacó el intendente Julio Alak.

La intervención contempla una velocidad de diseño de entre 55 y 60 kilómetros por hora, alineada con la velocidad máxima permitida en la traza, y les permitirá a los conductores atravesar varios semáforos en verde de forma continua si circulan dentro del rango estipulado, reduciendo los tiempos de viaje.

La nueva onda verde alcanza 9,5 kilómetros de trayecto y en una primera etapa de trabajo se complementará con la prohibición de giros a la izquierda en 508 y 511, dos restricciones destinadas a ordenar el tránsito en el corredor y permitir la evaluación de resultados con la posibilidad de ajustar la medida según su impacto.

Según explicaron en la Municipalidad, la implementación de la iniciativa requiere la homogeneización de los controladores semafóricos, la sincronización de los ciclos de tiempo y la instalación de sistemas de detección vehicular para monitorear el funcionamiento en tiempo real.

LE PUEDE INTERESAR

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

LE PUEDE INTERESAR

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

En ese sentido, teniendo en cuenta que el área conflictiva del corredor se encuentra entre las calles 501 y 511, a la altura de la localidad de Gonnet, el Municipio planifica una optimización en la configuración de los planes y tiempos de los semáforos.

La onda verde en Camino Centenario se enmarca en el plan de modernización de 200 cruces semafóricos que lleva a cabo la Municipalidad, que contempla la renovación tecnológica en áreas de conflictos de tránsito de toda la ciudad, y forma parte de un plan integral que alcanzará además a Camino General Belgrano y avenida 60.

Ya se ejecutaron similares tareas sobre avenida 44, donde se implementó la medida a fines de diciembre pasado.

Los semáforos instalados en la avenida 44 desde la Circunvalación hasta la ruta 2 funcionan de forma coordinada, permitiendo la agilización del tránsito vehicular tanto de entrada como de salida de la Ciudad.

En total son unos 18 mil metros, que se pueden recorrer sin la necesidad de frenar reiteradamente en los cruces, según el horario y la mano.

Desde la Comuna explicaron que en el caso de la mañana, el sistema funciona para la mano de ingreso al casco histórico entre las 6 y las 10.

En el sentido hacia la ruta 2, el horario de funcionamiento de la “onda verde” es entre las 16 y las 21.

Cabe señalar que en los primeros meses de su aplicación, la onda verde en avenida 44 desde 131 hasta Ruta 2 logró reducir los tiempos de circulación en un 55 por ciento, según se informó desde la Municipalidad.

Hasta el inicio de la prueba piloto los vehículos que circulaban por el tramo debían detenerse en 15 semáforos, mientras que desde la puesta en marcha de la iniciativa solo deben frenar en 3.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

VIDEO. El día después de la barbarie

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

Flamengo: al Maracaná por tercera vez
Últimas noticias de La Ciudad

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%

En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. El día después de la barbarie
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Flamengo: al Maracaná por tercera vez
Información General
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla