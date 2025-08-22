Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

Quedó habilitada la onda verde en Camino Centenario desde la Plaza Villa Elisa hasta 511.

La medida, que tendrá un primer período de prueba durante 120 días, buscará mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial en un tramo vital de la capital bonaerense.

“Con la puesta en marcha de esta nueva onda verde estamos modernizando la infraestructura vial de la ciudad”, destacó el intendente Julio Alak.

La intervención contempla una velocidad de diseño de entre 55 y 60 kilómetros por hora, alineada con la velocidad máxima permitida en la traza, y les permitirá a los conductores atravesar varios semáforos en verde de forma continua si circulan dentro del rango estipulado, reduciendo los tiempos de viaje.

La nueva onda verde alcanza 9,5 kilómetros de trayecto y en una primera etapa de trabajo se complementará con la prohibición de giros a la izquierda en 508 y 511, dos restricciones destinadas a ordenar el tránsito en el corredor y permitir la evaluación de resultados con la posibilidad de ajustar la medida según su impacto.

Según explicaron en la Municipalidad, la implementación de la iniciativa requiere la homogeneización de los controladores semafóricos, la sincronización de los ciclos de tiempo y la instalación de sistemas de detección vehicular para monitorear el funcionamiento en tiempo real.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el área conflictiva del corredor se encuentra entre las calles 501 y 511, a la altura de la localidad de Gonnet, el Municipio planifica una optimización en la configuración de los planes y tiempos de los semáforos.

La onda verde en Camino Centenario se enmarca en el plan de modernización de 200 cruces semafóricos que lleva a cabo la Municipalidad, que contempla la renovación tecnológica en áreas de conflictos de tránsito de toda la ciudad, y forma parte de un plan integral que alcanzará además a Camino General Belgrano y avenida 60.

Ya se ejecutaron similares tareas sobre avenida 44, donde se implementó la medida a fines de diciembre pasado.

Los semáforos instalados en la avenida 44 desde la Circunvalación hasta la ruta 2 funcionan de forma coordinada, permitiendo la agilización del tránsito vehicular tanto de entrada como de salida de la Ciudad.

En total son unos 18 mil metros, que se pueden recorrer sin la necesidad de frenar reiteradamente en los cruces, según el horario y la mano.

Desde la Comuna explicaron que en el caso de la mañana, el sistema funciona para la mano de ingreso al casco histórico entre las 6 y las 10.

En el sentido hacia la ruta 2, el horario de funcionamiento de la “onda verde” es entre las 16 y las 21.

Cabe señalar que en los primeros meses de su aplicación, la onda verde en avenida 44 desde 131 hasta Ruta 2 logró reducir los tiempos de circulación en un 55 por ciento, según se informó desde la Municipalidad.

Hasta el inicio de la prueba piloto los vehículos que circulaban por el tramo debían detenerse en 15 semáforos, mientras que desde la puesta en marcha de la iniciativa solo deben frenar en 3.