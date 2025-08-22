Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores los fondos para universidades y el Garrahan

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
En las dos iniciativas los libertarios terminaron votando casi en soledad
Sólo diez legisladores del oficialismo y aliados votaron en el Senado en contra de la ley para otorgar mayores recursos a las Universidades Nacionales.
La iniciativa se sancionó con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, con lo cual consiguió superar ampliamente los dos tercios.
Un dato que sorprendió es la decisión de la radical Carolina Losada, quien se desmarcó de su bancada de trece miembros, que aportó doce votos a la sanción de la ley para otorgar aumento a las Universidades.
Además de Losada, votaron en contra los seis miembros de la Libertad Avanza, los legisladores del PRO de Córdoba, Carmen Alvarez Rivero, de Misiones Martín Goerling y de Formosa Francisco Paoltroni.
El único ausente fue el senador por Entre Ríos Alfredo De Angelis.
Los seis libertarios que votaron en contra son Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero e Ivana Arrascaetea.
Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).
Los 58 votos que logró la ley fueron aportados 34 por los peronistas, 12 radicales, 2 de por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal, 2 del PRO, dos por el Frente Renovador de la Concordia Social, 1 por Juntos por Rio Negro, Despierta Chubut, Por la Justicia Social y el Movimiento Popular Neuquino.
El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei.
La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales, mientras que el rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza (LLA) y los senadores Francisco Paoltroni, quien formó un monobloque, y Carmen Alvarez Rivero del PRO.
El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.
Otro punto clave es que se exhorta al ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”. “Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.
También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.
Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.
La OPC señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.
Uno de los primeros discursos lo esbozó el senador del PRO Luis Juez, que contó que su hija Milagros, con parálisis cerebral, es una ex paciente del Garrahan. "Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es 'vayan al Garrahan'. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan", relató Juez.
Luego, se refirió a la críticas que recibió por haber votado contra los intereses del oficialismo, con quien mantiene gran vínculo, especialmente con Milei: "Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema".
Por su parte, la senadora Alejandra Vigo exclamó: "Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio". Y continuó: "Se puede tener posiciones hasta antagónicas en muchos casos, pero tratar de justificar de la manera que se pretende hacerlo, voy a creer que en Córdoba lo que falla es la salud mental".
La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner pidió al Ministerio de Salud, que tiene como titular a Mario Lugones, conozca "un poco más" a la Argentina. "La timba financiera no repara y cuando se habla del poder macabro del Congreso y del futuro del país quiero responder que el futuro del país es nuestra infancia", resaltó.
Guadalupe Tagliaferri del PRO reconoció que la crisis en salud no inició con el desembarco de Milei, no obstante, afirmó que "gobernar significa reconocer un problema y solucionarlo". "No se puede cruzar el limite de tener que escuchar que los chicos de la Argentina no tienen derecho a salud de alta complejidad", lanzó.
"La gente no solo votó a este Gobierno por la casta, lo votó para que le mejore la calidad de vida. No se puede seguir culpando al pasado, a la gente le importa poco a eso. La gestión del Garrahan es una cuestión nacional de sentido común", subrayó Tagliaferri.
