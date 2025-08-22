Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO

Dándose a conocer en las últimas horas tras la divulgación de El Día, un hecho de violencia durante la “Noche de Copas” del viernes 16 de mayo en el estadio de Estudiantes manchó aquella celebración. Lo que debía ser una jornada de degustación de vinos en UNO, bajo la edición “Estudiantes de Malvinas”, terminó con una denuncia policial por una brutal agresión dentro de las instalaciones del club.

La víctima, un joven de 27 años que se desempeñaba como personal de seguridad en el evento, aseguró que fue atacado con una copa de vidrio rota por parte de Damián Valente, de 24 años, nieto del expresidente del Pincha Edgardo Valente y exjugador de las divisiones juveniles albirrojas. Actualmente, jugador de un equipo de la Liga Amateur Platense.

Según la denuncia en una fiscalía de La Plata, todo comenzó cuando el trabajador le llamó la atención a Valente por fumar dentro del recinto, recordándole que se trataba de un espacio cerrado. “Lo invité a que se retirara del salón, acompañándolo y tomándolo del antebrazo, pero este concurrente se resistió, no solo a dejar de fumar, sino también a salir del sitio”, denunció el personal de seguridad.

La situación escaló rápidamente. El denunciante relató que el joven tomó una copa de vino, la rompió y luego utilizó el filo del vidrio para agredirlo: “Me incrustó el filo contra el rostro y cuello, provocándome una grave herida”.

El caso, hoy en día de “lesiones leves” en los términos del artículo 89 del Código Penal, podría modificarse su calificación según los resultados de las pericias médicas y las pruebas recabadas. Entre ellas figuran las grabaciones de las cámaras de seguridad internas del bar de UNO y los testimonios de eventuales testigos que presenciaron la violenta secuencia.

Por el momento, la investigación continúa a cargo de la fiscalía Nº 17 de La Plata, a cargo de la doctora María Eugenia Di Lorenzo, que busca determinar con precisión cómo se dieron los hechos y la responsabilidad penal de Valente.