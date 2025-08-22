Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Ayer se publicó el Decreto 2066/2025 en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno bonaerense dispuso un aumento en los haberes mínimos de jubilados y pensionados que lo ubica en $230.000. La noticia provocó una catarata de consultas y dudas, por lo que el Instituto de Previsión Social (IPS) salió a aclarar la situación.
Tal como informó ayer eldia.com, entre los considerandos de la norma se señala que la mejora se enmarca "en las políticas sociales implementadas" por la Provincia, y que dicho aumento "obedede a la necesidad de armonizar las políticas previsionales con la política salarial delineada" por la administración provincial.
Por eso establece que a partir del 1º de abril de 2025 el monto del haber mínimo total de las jubilaciones y pensiones contributivas que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS) será de $230.000, por lo cual, también a partir de esa fecha, "el haber previsional mínimo asciende a la suma de $138.000 y la compensación especial complementaria a $92.000".
Lo cierto es que muchos jubilados y pensionados pensaron que se trataba de un nuevo incremento de haberes, que se vería impactado en septiembre, pero desde el IPS aseguraron que sólo se formalizó el aumento que ya se paga desde abril, por lo que no se cobrarán retroactivos.
POR MES*
