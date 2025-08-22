"Me van a tener que matar para callarme: el descargo de Eduardo Feinmann tras la agresión del sindicalista Peretta

El periodista Eduardo Feinman se refirió a la agresión que sufrió, en la puerta de Radio Mitre, por parte del sindicalista Marcelo Peretta. “Es parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la argentina”, indicó, y aseguró: “A los Peretta de la vida, les digo: me van a tener que matar para callarme”, dijo Feinmann.

Asimismo, recordó que el dirigente sindical fue candidato a legislador porteño y ahora se postula para una banca nacional. “La misma política debería repudiarlo y sacarlo del tablero”, señaló.

Por otra parte, según relataron testigos del incidente, Peretta, gremialista del sector de Farmacéuticos y Bioquímicos, esperó al comunicador en la calle Mansilla para insultarlo y agredirlo. Allí, le propinó una patada en la cadera y vandalizó su vehículo.

En este contexto, el dirigente sindical, según consignó en sus redes sociales, argumentó que buscó a Feinman, en plena calle, para cuestionar algunas críticas del periodista y pedirle que se disculpe.

Finalmente, el mencionado incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, que participa del mismo programa radial, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona.