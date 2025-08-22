Investigan una brutal agresión en un evento en UNO

La degustación de vinos se hizo en el bar del club Estudiantes / web

Jorge Nicolás López, de 27 años, se desempeña como personal de seguridad para la firma “Experiencia Gourmet SRL”, que en la noche del 16 de mayo -y la madrugada del día siguiente- realizó una degustación de vinos en el bar que funciona en la planta baja del Estadio UNO del club Estudiantes, situado en las calles 1 y 56. Así lo declaró en una denuncia penal que interpuso en la fiscalía Nº 17 de La Plata, a cargo de la doctora María Eugenia Di Lorenzo, en la que aseguró haber sido blanco de una brutal agresión física.

Siempre a decir de esa presentación, a la que este diario tuvo acceso por fuentes del caso, cuando cumplía tareas en el evento propias de su función, observó a un joven que estaba fumando en el recinto, por lo que le advirtió de su prohibición al tratarse de un espacio cerrado.

Sin embargo, su pedido no fue bien receptado y, después de varios intentos, decidió actuar.

En la presentación, López expresó que “lo invito a que se retirara del salón, acompañándolo y tomándolo del antebrazo, pero este concurrente, luego identificado por personas del bar como Damián Valente, de aproximadamente unos 24 años de edad, se resiste, no solo a dejar de fumar, sino también a salir del sitio”.

“Es en esa circunstancia que, con una copa de vino que golpea y rompe contra una mesa, la levanta y esgrime e incrusta su filo contra mi rostro y cuello, provocándome una grave herida”, agregó.

A raíz de lo sucedido, al verlo todo ensangrentado, un grupo de allegados decidió cargarlo en una camioneta Renault Kangoo y llevarlo de urgencia al hospital San Martín, donde le brindaron las suturas y curaciones que su cuadro ameritaba.

Respecto del acusado, los voceros consultados por EL DIA destacaron que tuvo un paso en la institución cono futbolista y que además sería familiar directo de un ex presidente de la institución.

“La gravedad de las lesiones se comprobarán con los informes médicos del hospital, con las fotos que adjunto al presente y el reconocimiento médico legal que solicito se me disponga. Tengo un corte desde mi cuello, hasta más arriba de mi oreja, que me atraviesa mi rostro. La intención del agresor fue la de proveerse de un elemento filoso para ir sobre mi cuello, donde tengo mis arterias vitales”, se explicó en la denuncia.

Para López pensar en el daño estético lo aterra, “ya que soy una persona que le da preeminencia a la imagen, además de tener con el deporte y la actividad física, una interacción particular”, señaló.

Es importante en este punto decir que para el accionante se trató de una “tentativa de homicidio”, porque hubo clara intención de provocar ese resultado, aunque por razones ajenas a la voluntad del sospechoso, no alcanzó el objetivo.

Igualmente, por ahora la calificación legal que detenta el expediente refiere a “lesiones leves”, en los términos del artículo 89 del Código Penal.

Por eso “habrá que esperar el devenir de las diligencias que la fiscal Di Lorenzo ya puso en marcha”, indicó un portavoz de tribunales.

Entre esas probanzas, trascendió, está el relevamiento de las cámaras de seguridad internas del bar de UNO y eventuales testigos.

A criterio de López, la degustación de vinos contó con unos 100 asistentes, por lo que habría mucha gente que observó el suceso.

El acusado habría tenido un paso como futbolista y sería familiar de un exdirigente del club

En la denuncia se hizo mención además que “solicito del señor fiscal, su pronta individualización -por el acusado- y se forme causa en su contra”.

“He agotado la búsqueda de alguna comunicación al ministerio público fiscal del hecho que se relata y todas con resultados negativos”, prosiguió el documento.

De acuerdo a López, ni en la guardia del Hospital San Martín de La Plata ni en la comisaría novena “he podido localizar la constancia de formación de IPP al respecto”.

Sobre la presencia policial, indicó que “tomó conocimiento e intervino cuando me encontraba en el hospital para mi atención, por riesgo en mi vida”.

“Todo esto, en base a los hechos que se relatan y a la documental que se adjunta, quedará demostrada la participación criminal del nombrado” para la oportuna formación de la causa.