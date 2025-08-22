Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Wanda Nara llegó a Ezeiza y se enfrentó con la realidad. Y allí aseguró que vivió hechos de violencia de parte de Mauro Icardi y comparó su situación con el calvario que vivió Julieta Prandi.
Así, Wanda aseguró que su relación con Icardi tenía “muchos paralelismos” con la de Julieta Prandi y Claudio Contardi.
Allí, se cruzó con la panelista Angie Balbiani, por la lectura de los expedientes al aire. “Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas. El tiempo me va a dar la razón, esperemos porque la Justicia es lenta. A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos conmovidos llorando”.
“Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Seguramente va a haber un juicio oral”, dijo Wanda. “¿Pero vos viviste violencia física por parte de Mauro Icardi? ¿Vos estuviste secuestrada en algún momento?“, insistió el periodista. “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea. A ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”, expresó, volviendo a citar su cruce con la panelista.
Así, se trajo el recuerdo un audio de Nora, la madre de la mediática, que hacía referencia al secuestro de documentación personal. “Me sacaban los documentos míos para que no viaje”, avaló la mediática. “¿Icardi es un psicópata?“, le preguntaron:. ”Eso lo va a determinar la justicia y lamentablemente se pidió bajo apercibimiento de multa que empiece diferentes terapias que nunca pudo empezar y nunca hizo", reveló. Y ante la consulta de si hubo violencia con sus hijas, Nara fue contundente: “Hubo violencia con todos”.
Paralelamente, Wanda brindó detalles del día a día legal que enfrenta a su exmarido: “La verdad que me estoy ocupando de los psicólogos de todos mis hijos. Se pidió a la justicia que mis hijas empiecen terapia. Del otro lado, se niegan a pagar esa terapia. Y generalmente, como dice mi psicóloga, voy a hablar de mí para no hablar del expediente, cuando una de las partes se niega a que los menores hagan terapia, por algo será”.
Para finalizar se refirió a la polémica por el Día del Niño: “Les compré un regalo a mis hijas y les puse que era de parte de Mauro. Se lo di el jueves y le dije: ‘Papá se adelantó, les hizo este regalo’ y él habló con ellas el viernes y les dijo: ‘Su mamá es una mentirosa de mierda, yo no les regalé nada’. Entonces, yo hago todo lo que puedo y más. Pero yo hasta acá llegué, no voy a hablar más de este tema", cerró Nara.
