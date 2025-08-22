Noche sangrienta en Avellaneda: el gobierno de Chile confirmó que los heridos de gravedad "no tienen riesgo vital"

El Ministro del Interior chileno Álvaro Elizalde confirmó esta mañana en Avellaneda que los tres hinchas trasandinos que fueron hospitalizados en estado de gravedad, en el marco de los sangrientos hechos ocurridos en la noche del miércoles en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, "no tienen riesgo vital". Asimismo, agradeció la atención médica que recibieron los lesionados.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric aseguró que fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas. A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barra brava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.

Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En desarrollo