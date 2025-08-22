VIDEO. Motochorros lo tiraron al piso, enfrentó a los delincuentes y evitó el robo en La Plata

Allanaron la Agencia de Discapacidad, la Droguería Suizo Argentina y domicilios particulares
El violento hecho de inseguridad ocurrió ayer a la noche en la zona oeste de La Plata. La víctima gritó, se defendió y logró que los malvivientes escapen del lugar
Escuchar esta nota
Un violento intentó de robo ocurrió ayer a la noche en la zona oeste de La Plata, cuando al menos dos motochorros tiraron del rodado a un joven, lo amenazaron a punta de pistola, el los enfrentó y los terminó ahuyentando en la calle 59 entre 143 y 144, en la localidad de Los Hornos.
El brutal intento delictivo ocurrió ayer jueves, alrededor de las once de la noche, cuando los dos malvivientes se pusieron a la par de un joven que circulaba con su motocicleta, lo tiraron al piso y le quisieron robar.
Lo que nunca se imaginaron es que la víctima, los enfrentó y gritó: "Ayuda, ayuda, me quiere robar". Pese a que ningún vecino salió de sus casa para ayudarlo, el hombre golpeó a los sujetos para defenderse de la situación y logró que los delincuentes se den a la fuga para que no fuera una nueva víctima de inseguridad en la zona oeste platense.
Hasta el momento los delincuentes no fueron detenidos. Los vecinos piden más seguridad y mayor presencia policial.
