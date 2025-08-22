Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

VIDEO. Motochorros lo tiraron al piso, enfrentó a los delincuentes y evitó el robo en La Plata

El violento hecho de inseguridad ocurrió ayer a la noche en la zona oeste de La Plata. La víctima gritó, se defendió y logró que los malvivientes escapen del lugar 

22 de Agosto de 2025 | 11:04

Escuchar esta nota

Un violento intentó de robo ocurrió ayer a la noche en la zona oeste de La Plata, cuando al menos dos motochorros tiraron del rodado a un joven, lo amenazaron a punta de pistola, el los enfrentó y los terminó ahuyentando en la calle 59 entre 143 y 144, en la localidad de Los Hornos.

El brutal intento delictivo ocurrió ayer jueves, alrededor de las once de la noche, cuando los dos malvivientes se pusieron a la par de un joven que circulaba con su motocicleta, lo tiraron al piso y le quisieron robar.

Lo que nunca se imaginaron es que la víctima, los enfrentó y gritó: "Ayuda, ayuda, me quiere robar". Pese a que ningún vecino salió de sus casa para ayudarlo, el hombre golpeó a los sujetos para defenderse de la situación y logró que los delincuentes se den a la fuga para que no fuera una nueva víctima de inseguridad en la zona oeste platense. 

Hasta el momento los delincuentes no fueron detenidos. Los vecinos piden más seguridad y mayor presencia policial.

