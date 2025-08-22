Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |análisis

Campañas localistas: los intendentes peronistas, radicales y libertarios exigen ser escuchados

Campañas localistas: los intendentes peronistas, radicales y libertarios exigen ser escuchados

Germán López

22 de Agosto de 2025 | 02:08

Germán López

22 de Agosto de 2025 | 02:08
Edición impresa

A pesar de que los analistas políticos predicen que la agenda nacional terminará imponiéndose en las elecciones de septiembre y octubre, varios intendentes de diversas extracciones políticas vienen expresando su voluntad de movilizar en la campaña su fuerza y aparatos priorizando la realidad local.

Esa lógica se percibe tanto entre los jefes comunales peronistas de la poderosa Tercera Sección Electoral como entre los radicales de la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima. El desdoblamiento electoral en la Provincia abrió la posibilidad de que las dinámicas localistas cobren mayor peso que las estrategias nacionales. A ello se suma el malestar porque, en la confección de las listas, quedaron afuera los candidatos impulsados por los caciques territoriales.

Por caso, entre los libertarios hay varias diversiones, y una de las más resonantes es la que protagonizó el intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien rompió con el frente de La Libertad Avanza y el PRO al estar en desacuerdo con las candidaturas provincias. Es por eso que anunció un acuerdo con los hermanos Passaglia, de San Nicolás, para competir en el norte bonaerense. 

Aunque el descontento no sale a la luz abiertamente, mientras, hay un evidente clima de efervescencia dentro del peronismo por la forma en que las listas de Fuerza Patria fueron cerradas por Cristina Kirchner. En ese armado, los intendentes quedaron relegados de la nómina de candidatos a diputados nacionales y la bronca se hizo sentir durante el último fin de semana.

Los casos concretos son los de dos figuras provenientes de distritos claves del Conurbano: Julio Pereyra, exintendente de Florencio Varela, y Brenda Vargas Matyi, del ala de Fernando Espinoza. Otro que decidió sacar los pies del plato fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que competirá en septiembre con Fuerza Patria pero en octubre encabezará la lista de diputados nacionales de Unión Federal, con el respaldo del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Un referente del bloque de intendentes resumió así la situación: “si nos dejan afuera de esta manera, vamos a poner toda la carne a la parrilla en septiembre y nos van a quedar pocos alicientes para octubre”.camino a la “boleta corta”

El descontento y la falta de compromiso con el armado nacional se traduce en que varios barones del Conurbano sin hacer mucho ruido comenzaron a militar la “boleta corta” para asegurarse el territorio.  Estos tironeos se dan en medio de una interna que ha tocado su punto de ebullición. Ayer el senador bonaerense Emmanuel Santalla, militante de La Cámpora y hombre cercano a Cristina, salió a criticar duramente al gobernador Axel Kicillof al que le cuestionó su política portuaria en Dock Sud y la “falta de respuestas” a los vecinos de Avellaneda.

En la práctica, la campaña electoral del peronismo bonaerense se ha dividido y cada cual sólo habla de lo que le importa: el gobernador, de gestión, los intendentes de la realidad local y La Cámpora, de la libertad de Cristina.

Por el lado del radicalismo las cosas no se ven mejor. La fractura producida por un sector de la UCR provincial referenciada en Miguel Fernández, que se negó a aceptar que Florencio Randazzo encabece la lista de diputados nacionales, arrastró a un número importante de intendentes que se plegaron a esa postura.

Maximiliano Suescun, presidente del Foro de Intendentes radicales y primer candidato a senador por Somos Buenos Aires en la 5ª Sección, lo dijo con toda claridad. Tras bajarle el precio al cierre de listas para octubre (“sinceramente no sé si tiene tanta importancia”) afirmó que “tenemos que trabajar la elección de septiembre, que es local y seccional”.

 

 

