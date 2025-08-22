Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

22 de Agosto de 2025 | 08:24

Escuchar esta nota

El comercio electrónico transfronterizo vive un boom en Argentina, impulsado principalmente por plataformas asiáticas como Shein y Temu. Estos gigantes del fast fashion y la venta de productos variados han seducido a un creciente número de consumidores locales gracias a su agresiva política de precios, convirtiéndose en una opción cada vez más popular.

Costos y tiempos de entrega: claves para comprar con éxito

Antes de concretar una compra en Shein, es crucial entender el funcionamiento logístico y sus costos asociados. El valor del envío no es fijo y depende del monto total de la operación. Por ejemplo, los pedidos que no superen los $56.000 están sujetos a un costo de envío de $35.000.

Sin embargo, la plataforma incentiva las compras de mayor valor, ya que si el total de la transacción excede los $56.000, el envío es gratuito, un beneficio que ha impulsado la adquisición de indumentaria, calzado y dispositivos electrónicos en las últimas semanas.

En cuanto a los plazos, Shein estima que los productos llegan al país en un lapso de unos 20 días desde el momento del pago. No obstante, este tiempo es una referencia y puede variar. Factores como demoras en la aduana, problemas en la dirección de entrega, condiciones meteorológicas o la disponibilidad de vuelos internacionales pueden extender el plazo final.

La aduana argentina y sus restricciones a las compras en Shein

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha impuesto una serie de regulaciones claras para las compras realizadas en Shein, con el objetivo de controlar el ingreso de mercadería y evitar la importación con fines comerciales. Las restricciones vigentes son las siguientes:

Límite de compras: Cada persona solo puede realizar un máximo de cinco compras anuales.

Cantidad por producto: Los pedidos no pueden incluir más de tres unidades del mismo artículo.

Peso máximo: El peso de cada paquete está limitado a 50 kilogramos.

Valor máximo: El valor total de la compra no puede superar los US$3.000 por envío.

Comprender estas normas es fundamental para evitar inconvenientes y asegurar una experiencia de compra exitosa y sin contratiempos.

