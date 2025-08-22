Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber

El comercio electrónico transfronterizo vive un boom en Argentina, impulsado principalmente por plataformas asiáticas como Shein y Temu. Estos gigantes del fast fashion y la venta de productos variados han seducido a un creciente número de consumidores locales gracias a su agresiva política de precios, convirtiéndose en una opción cada vez más popular.

Costos y tiempos de entrega: claves para comprar con éxito

Antes de concretar una compra en Shein, es crucial entender el funcionamiento logístico y sus costos asociados. El valor del envío no es fijo y depende del monto total de la operación. Por ejemplo, los pedidos que no superen los $56.000 están sujetos a un costo de envío de $35.000.

Sin embargo, la plataforma incentiva las compras de mayor valor, ya que si el total de la transacción excede los $56.000, el envío es gratuito, un beneficio que ha impulsado la adquisición de indumentaria, calzado y dispositivos electrónicos en las últimas semanas.

En cuanto a los plazos, Shein estima que los productos llegan al país en un lapso de unos 20 días desde el momento del pago. No obstante, este tiempo es una referencia y puede variar. Factores como demoras en la aduana, problemas en la dirección de entrega, condiciones meteorológicas o la disponibilidad de vuelos internacionales pueden extender el plazo final.

La aduana argentina y sus restricciones a las compras en Shein

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha impuesto una serie de regulaciones claras para las compras realizadas en Shein, con el objetivo de controlar el ingreso de mercadería y evitar la importación con fines comerciales. Las restricciones vigentes son las siguientes:_

Límite de compras: Cada persona solo puede realizar un máximo de cinco compras anuales.

Cantidad por producto: Los pedidos no pueden incluir más de tres unidades del mismo artículo.

Peso máximo: El peso de cada paquete está limitado a 50 kilogramos.

Valor máximo: El valor total de la compra no puede superar los US$3.000 por envío.

Comprender estas normas es fundamental para evitar inconvenientes y asegurar una experiencia de compra exitosa y sin contratiempos.