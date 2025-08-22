Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores los fondos para universidades y el Garrahan
Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó
Campañas localistas: los intendentes peronistas, radicales y libertarios exigen ser escuchados
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo se esperan chaparrones y cómo sigue el tiempo?
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento
Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista
Onda verde en el Camino Centenario: ¿a cuánto hay que circular para que no te frene la roja?
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Una por una, las medidas para las Pymes que anunció la Provincia
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Actividades en La Plata para este viernes y el fin de semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El comercio electrónico transfronterizo vive un boom en Argentina, impulsado principalmente por plataformas asiáticas como Shein y Temu. Estos gigantes del fast fashion y la venta de productos variados han seducido a un creciente número de consumidores locales gracias a su agresiva política de precios, convirtiéndose en una opción cada vez más popular.
Antes de concretar una compra en Shein, es crucial entender el funcionamiento logístico y sus costos asociados. El valor del envío no es fijo y depende del monto total de la operación. Por ejemplo, los pedidos que no superen los $56.000 están sujetos a un costo de envío de $35.000.
Sin embargo, la plataforma incentiva las compras de mayor valor, ya que si el total de la transacción excede los $56.000, el envío es gratuito, un beneficio que ha impulsado la adquisición de indumentaria, calzado y dispositivos electrónicos en las últimas semanas.
En cuanto a los plazos, Shein estima que los productos llegan al país en un lapso de unos 20 días desde el momento del pago. No obstante, este tiempo es una referencia y puede variar. Factores como demoras en la aduana, problemas en la dirección de entrega, condiciones meteorológicas o la disponibilidad de vuelos internacionales pueden extender el plazo final.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha impuesto una serie de regulaciones claras para las compras realizadas en Shein, con el objetivo de controlar el ingreso de mercadería y evitar la importación con fines comerciales. Las restricciones vigentes son las siguientes:_
Límite de compras: Cada persona solo puede realizar un máximo de cinco compras anuales.
LE PUEDE INTERESAR
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
LE PUEDE INTERESAR
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Cantidad por producto: Los pedidos no pueden incluir más de tres unidades del mismo artículo.
Peso máximo: El peso de cada paquete está limitado a 50 kilogramos.
Valor máximo: El valor total de la compra no puede superar los US$3.000 por envío.
Comprender estas normas es fundamental para evitar inconvenientes y asegurar una experiencia de compra exitosa y sin contratiempos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí