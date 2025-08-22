Flamengo: al Maracaná por tercera vez

En el ‘94 debutó el equipo de Russo-Manera. Fue el primer partido internacional de la Brujita Verón

Flamengo en el horizonte de Estudiantes. Otra vez. Sí, aunque nunca hayan jugado por la Copa Libertadores ni tampoco la Sudamericanas, será el noveno cruce oficial entre ambas instituciones que tienen ocho capítulos recordados en la vieja Supercopa de Campeones. Veamos.

El Pincha ya sabe lo que es enfrentar al Mengao, con el que tiene varios capítulos para recordar. El primero fue en 1988 cuando esta competición se empezó a disputar con dispar aceptación.

Estudiantes tuvo que hacer de local en la cancha de Vélez y la revancha la jugó en el estadio Maracaná. Aquí en Argentina fue empate 1-1 por el gol de Oscar Gissi festejado por la multitud que viajó desde La Plata para ocupar la tribuna visitante. Un semana después se jugó la revancha.

En el mítico escenario carioca, el Pincha fue goleado 3-0, resultado abultado que tuvo dos goles en los últimos minutos. Así los dirigidos por Roberto Ávalos quedaron eliminados. El equipo de esa noche: Battaglia; Craviotto, Iribarren, Agüero, Herrera; Miguel Russo, Gissi, Cardoso, Insúa, Trobbiani; Gurrieri. Luego ingresaron Alejandro Russo y Cuchillo González. Del otro lado en la delantera se encontraban jugadores de la talla de Renato Gaúcho, Bebeto y Zinho. El primero gol llegó por intermedio de Luiz Enrique a los 5 minutos y los últimos dos los hicieron Renato y Bebeto a los 28 y 44 minutos del complemento.

El segundo episodio fue en 1991. Otra vez el Pincha estaba en una irregular situación en la tabla de posiciones. No era la mejor versión pero en una posición como para darle pelea. Fue 1-1 el partido de ida en el estadio Mane Garrincha de Brasilia. El gol de Flamengo lo hizo Junior y empató en el complemento el tucumano Aredes. El Pincha terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Prátola y Balugano.

La revancha fue en la cancha de Huracán y ganó el Mengao 2-0 que tuvo a Junior como gran figura al punto de ser aplaudido por los hinchas de Estudiantes cuando se fue reemplazado. Así fomó el equipo que dirigía Humberto Zuccarelli: Yorno; Trotta, Iribarren, Erbín, Ramírez; Ortega, Peinado, Capria; Vilallonga, Aredes, Almirón

Al año siguiente se volvieron a cruzar. Flamengo hizo de local en el estadio Moca Bonita de Bangú. Ganó 1-0 con un polémico penal sobre el final que convirtió Renato Gaúcho. La enorme figura del partido fue Marcelo Yorno.

Unas semanas después se jugó en La Plata.Primera vez en 57 y 1. Fue empate 1-1 y eliminación. El Pincha formó con Yorno; Prátola, Iribarren, Erbín, Ramírez; Paris, Peinado, Sivinski, Carracedo; Percudani y Larrea. Luego ingresaron Calderón y Martín Palermo. Hizo el gol Marquinhos a los 30 minutos del segundo tiempo y empató Sivinski a los 37. Fue el partido que la utilería olvidó las medias y se compraron unas negras y blancas. Fue el primer capítulo internacional de la Brujita Verón con la camiseta número 24.

El cuarto capítulo fue en 1994. Estudiantes jugó en el Maracaná estando en el Nacional B. Fue el debut del equipo de Russo-Manera. Empató 0-0 en el Maracaná y ganó la revancha 2-0 el Pincha para el enorme festejo de sus hinchas. El equipo, interesante, así formó: Bossio; Rojas, Llop, Prátola, Ramos; Martínez, Verón, París, Capria; Méndez y Ferreira. Luego ingresaron Sosa y Galeano. Los goles fueron obra del paraguayo Ferreira y del Cabezón Méndez, uno en cada tiempo.

En el medio de ese partido se produjo el debut de Estudinates en la segunda categoría, con empate 1-1 ante Chacarita. A partir de ese momento el equipo empezó a brillar y a jugar como hacía rato no se veía.

Ahora la semana del 16, 17 y 18 de septiembre Estudiantes volverá a Brasil. Será la tercera en el Maracaná, esta vez por los cuartos de final de la Copa Libertadores y con un mayor poderío que las otras vecez. Claro, del otro lado habrá un equipo casi selección. Pero los partidos se definen en la cancha.

En 1994 debutó el equipo de Russo-Manera con las medias negras y blancas