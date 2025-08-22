Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes |Estudiantes ya empieza a palpitar el duelo de cuartos de final

Flamengo: al Maracaná por tercera vez

Jugó en 1988 y en el ‘94 las dos veces por la Supercopa. No ganó ni marcó goles. También visitó al Mengao en el ‘91 y ‘92, pero en Brasilia y en la cancha del Bangu

Flamengo: al Maracaná por tercera vez

En el ‘94 debutó el equipo de Russo-Manera. Fue el primer partido internacional de la Brujita Verón

Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

22 de Agosto de 2025 | 02:32
Edición impresa

Flamengo en el horizonte de Estudiantes. Otra vez. Sí, aunque nunca hayan jugado por la Copa Libertadores ni tampoco la Sudamericanas, será el noveno cruce oficial entre ambas instituciones que tienen ocho capítulos recordados en la vieja Supercopa de Campeones. Veamos.

El Pincha ya sabe lo que es enfrentar al Mengao, con el que tiene varios capítulos para recordar. El primero fue en 1988 cuando esta competición se empezó a disputar con dispar aceptación.

Estudiantes tuvo que hacer de local en la cancha de Vélez y la revancha la jugó en el estadio Maracaná. Aquí en Argentina fue empate 1-1 por el gol de Oscar Gissi festejado por la multitud que viajó desde La Plata para ocupar la tribuna visitante. Un semana después se jugó la revancha.

En el mítico escenario carioca, el Pincha fue goleado 3-0, resultado abultado que tuvo dos goles en los últimos minutos. Así los dirigidos por Roberto Ávalos quedaron eliminados. El equipo de esa noche: Battaglia; Craviotto, Iribarren, Agüero, Herrera; Miguel Russo, Gissi, Cardoso, Insúa, Trobbiani; Gurrieri. Luego ingresaron Alejandro Russo y Cuchillo González. Del otro lado en la delantera se encontraban jugadores de la talla de Renato Gaúcho, Bebeto y Zinho. El primero gol llegó por intermedio de Luiz Enrique a los 5 minutos y los últimos dos los hicieron Renato y Bebeto a los 28 y 44 minutos del complemento.

El segundo episodio fue en 1991. Otra vez el Pincha estaba en una irregular situación en la tabla de posiciones. No era la mejor versión pero en una posición como para darle pelea. Fue 1-1 el partido de ida en el estadio Mane Garrincha de Brasilia. El gol de Flamengo lo hizo Junior y empató en el complemento el tucumano Aredes. El Pincha terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Prátola y Balugano.

La revancha fue en la cancha de Huracán y ganó el Mengao 2-0 que tuvo a Junior como gran figura al punto de ser aplaudido por los hinchas de Estudiantes cuando se fue reemplazado. Así fomó el equipo que dirigía Humberto Zuccarelli: Yorno; Trotta, Iribarren, Erbín, Ramírez; Ortega, Peinado, Capria; Vilallonga, Aredes, Almirón

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia adelantó su excursión a San Juan

LE PUEDE INTERESAR

Russo tendría en mente repetir los mismos once

Al año siguiente se volvieron a cruzar. Flamengo hizo de local en el estadio Moca Bonita de Bangú. Ganó 1-0 con un polémico penal sobre el final que convirtió Renato Gaúcho. La enorme figura del partido fue Marcelo Yorno.

Unas semanas después se jugó en La Plata.Primera vez en 57 y 1. Fue empate 1-1 y eliminación. El Pincha formó con Yorno; Prátola, Iribarren, Erbín, Ramírez; Paris, Peinado, Sivinski, Carracedo; Percudani y Larrea. Luego ingresaron Calderón y Martín Palermo. Hizo el gol Marquinhos a los 30 minutos del segundo tiempo y empató Sivinski a los 37. Fue el partido que la utilería olvidó las medias y se compraron unas negras y blancas. Fue el primer capítulo internacional de la Brujita Verón con la camiseta número 24.

El cuarto capítulo fue en 1994. Estudiantes jugó en el Maracaná estando en el Nacional B. Fue el debut del equipo de Russo-Manera. Empató 0-0 en el Maracaná y ganó la revancha 2-0 el Pincha para el enorme festejo de sus hinchas. El equipo, interesante, así formó: Bossio; Rojas, Llop, Prátola, Ramos; Martínez, Verón, París, Capria; Méndez y Ferreira. Luego ingresaron Sosa y Galeano. Los goles fueron obra del paraguayo Ferreira y del Cabezón Méndez, uno en cada tiempo.

En el medio de ese partido se produjo el debut de Estudinates en la segunda categoría, con empate 1-1 ante Chacarita. A partir de ese momento el equipo empezó a brillar y a jugar como hacía rato no se veía.

Ahora la semana del 16, 17 y 18 de septiembre Estudiantes volverá a Brasil. Será la tercera en el Maracaná, esta vez por los cuartos de final de la Copa Libertadores y con un mayor poderío que las otras vecez. Claro, del otro lado habrá un equipo casi selección. Pero los partidos se definen en la cancha.

En 1994 debutó el equipo de Russo-Manera con las medias negras y blancas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La Reserva logró un nueva victoria en el campeonato
Multimedia

En el ‘94 debutó el equipo de Russo-Manera. Fue el primer partido internacional de la Brujita Verón

La primera edición de la Supercopa: el Pincha perdió 3-0

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Flamengo: al Maracaná por tercera vez

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

VIDEO. El día después de la barbarie

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

Gimnasia adelantó su excursión a San Juan
Últimas noticias de Deportes

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

VIDEO. El día después de la barbarie

La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
La Ciudad
Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados
Política y Economía
VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno
Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”
La Provincia anunció medidas para las Pymes
Campañas teñidas de localismos y con un PJ que no termina de unirse
Un escándalo de coimas incómoda parte del capital simbólico del Gobierno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla