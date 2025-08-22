Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota
Campañas localistas: los intendentes peronistas, radicales y libertarios exigen ser escuchados
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
La Plata, otra vez amenazada por lluvias: ¿para qué hora se esperan los chaparrones?
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento
Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista
Onda verde en el Camino Centenario: ¿a cuánto hay que circular para que no te frene la roja?
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Una por una, las medidas para las Pymes que anunció la Provincia
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Actividades en La Plata para este viernes y el fin de semana
Filoso enfrentamiento entre Yanina Latorre y Julia Mengolini
Problemas para L-Gante debido a la prohibición de salir del país: escándalo y shows suspendidos en Uruguay
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
HOY
MÚSICA
Franco Luciani + Victoria Birchner.- A las 21 en La Salamanca, 5 Nº 1422, en el marco de los festejos por los 10 años de Huella Errante por el aire de Radio Universidad.
LE PUEDE INTERESAR
Agenda de Buenos Aires
LE PUEDE INTERESAR
Recomendados de cine y televisión
Leo Maiello.- Hoy a las 21 en
Ciclo de conciertos en la Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15, se presentan Paula Almerares, Rubén Martínez, Francisco Castelli y Diego López. Presentación y textos de Mariana Pace. Gratis.
Campedrinos.- Hoy a las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53, con Sergio Prada y Agustín Fantili.
TEATRO
Leo Maiello.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, presenta la charla “Te quiero, hasta ahí”.
Luciano Castro en Caer y levantarse.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Match de Impro.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.
Puzzle.- A las 21 en La Mercería, 1 N° 210 entre 36 y 37, de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martínez y Omar Musa.
Technophilia.- A las 21.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, a cargo de Colectiva Puercas.
La maldecida de Fedra.- A las 20 en El Altillo, 1 casi esquina 67, con Marcela Curci y dirección de Olga Mazzei y Ceci Rossini.
Adela, todavía estoy acá.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez.
Proyecto Campamento, relatos de una batalla sin fin.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Paula Tomassoni, con dirección de Eduardo Spinola.
Sesiones de cerca.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con Fede Brisko, German Dabat y Esteban Mancino.
Titerejia, varieté de títeres.- A las 21.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
Pablo Molinari: Demasiado.- Hoy a las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
DANZA
¡Viva el ciclo!.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.
Charla y ensayo abierto: Vivaldi x 4, Adagietto y Bolero.- A las a las 15 en el foyer del primer piso del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La charla estará a cargo de los coreógrafos invitados Alejandro Cervera, Oscar Araiz y Romina Simone, de la Directora del Ballet Estable, Maria Fernanda Bianchi y de los Directores de Orquesta Carlos Vieu y Nicolás Favero. La propuesta es gratuita, por orden de llegada y hasta agotar las ubicaciones. Luego de la charla y desde las 16 se podrá presenciar el ensayo general del programa contemporáneo que se ofrecerá el fin de semana.
EVENTOS
Torneo de truco.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6.
CINE
Belle Époque.- A las 16 en el Centro Bioquímico, 44 entre 4 y 5, de Fernando Trueba, en el marco del Ciclo Panorama del Cine europeo. Organizan Pro Arte y Asociación Jubilados bioquímicos. A cargo de Oscar B Remaggi. Entrada libre y gratuita.
Mañana
MÚSICA
Ángela Leiva.- A las 21.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
La Rodriguera.- A las 21 en en Raíces del Dawson, Calle 2 (Nueva York) y 169 (Marsella), Berisso, con Edgardo “Chino” Rodríguez, Carolina Arauz, Pablo Tieri y Pili Peralta. Además, Vanina Rivarola junto a Emiliano Navazo.
Quinteto Aurealis.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, el conjunto integrado por Marisa Schmidt, oboe, Rubén Molinari, clarinete, Jaría J.Gómez,saxofón, Mariana Larrubia, clarón y Matías Valente, fagot, ofrecerá obras de Mozart, Mendelssohn, M. de Falla, Schumann y Grieg.
Noche de perlas.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, cumbia y fiesta.
Café Coral.- A las 19 en el hall central de Estación Provincial Meridiano V, 17 y 71, con la participación de Coro Voces Unidas con dirección de Max Ge y Coro Mixto Chascomús con dirección de Oreste Chlopeki. Entrada libre y gratuita.
Dúo Attaguile - González.- A las 19 en la Sociedad Médica de La Plata, 50 entre 2 y 3, concierto de cello y piano.
La Delio Valdez.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59.
TEATRO
Fauna Postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Dalia Gutmann.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
A contrapelo.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 y 67, con dramaturgia y dirección de Analía Aristegui.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, en el marco de los festejos por los 22 años de la compañía.
Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Canela Corno.
La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Lo Lumvrise: locos recuerdos.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.
Mi padre: cuando el amor todo lo puede.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con las actuaciones de Miguel Jordan y Mariano Fernández.
Bye Bye.- A las 21 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.
La Jabonería de Vieytes y Josefa (una historia nunca ocurrida).- A las 19.30 en Salita tres suelos, 41 entre 11 y 12, con las actuaciones de Adriana Gentilcore y Gabriel Lugones.
La Prudencia.- A las 21.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, de Claudio Gotbeter, bajo la dirección de Romi Lonigro.
Trío Magnolia, seremos presentadoras o no seremos nada.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con Eugenia Molinuevo, Soledad Morales y Agusta Bermúdez.
Vacío - improvisación teatral dirigida en vivo.- A las 21 en Área Chica, boulevard 83 nro 403, esquina 34, dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta. Antes: comidas y vinos a cargo de @Vinoclu.
Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirección: Claudio Cogo.
Fakeland S.A.- A las 21 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
DANZA
Compartimos, un sueño llamado Argentina.- A las 17.30 en el Círculo Trentino, 18 entre 37 y 38, a cargo de María Vittoria Barrella y música en vivo de Lorenzo Bernardini. Gratis.
INFANTILES
Her-Malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre.
Domingo
MÚSICA
Ricardo Parisi.- A las 12 en Raíces, 2 y 169, Berisso, melódicos y bailables.
Trío Ginastera.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La agrupación formada por Xavier Inchausti (violín), José Araujo (violoncello) y Marcelo Balat (piano) interpretará obras de Tchaikovsky y Shostakóvich. Entrada gratuita con reserva online.
Trío Piccorgan.- A las 17 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53. El trío español se presenta en el marco de una gira por Argentina como parte del Ciclo de Música de Órgano Catedral. Gratis.
Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13 se presentará el Quinteto de Vientos integrado por Ailén Mendizábal, flauta, Gustavo Morabito, oboe, Valentina Lluch, clarinete, Salvador Guido, corno y Facundo Diaz, fagot. Interpretarán obras de Eugene Bozza el Scherzo para Quinteto de vientos Op. 48 y de August Klughardt su Quinteto op. 79. En la segunda parte y con el músico invitado Pablo Loudet en guitarra. Entrada libre y gratuita.
TEATRO
Betty Godt.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Cynthia Pierce.
Bye Bye.- A las 20 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.
Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró y dirección de Sara Mon.
Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
El cuarto de Verónica.- El domingo a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Jocker.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.
INFANTILES
Viajando al Mundo de los Cuentos.- A las 16 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de la función.
Perritos al rescate.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47.
Mañana a las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell se presentará el Quinteto Aurealis con un repertorio que incluye obras de Schumann, Grieg, de Falla, Mozart, Bach y Mendelssohn.
Con Marisa Schmidt en oboe, Rubén Molinari en clarinete, Josefina Gómez en saxofón alto, Mariana Larrubia en clarinete bajo y Mathias Valente en fagot y arreglos, busca explorar sonoridades y timbres nuevos o poco explorados en nuestro territorio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí