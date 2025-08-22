Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

HOY

MÚSICA

Franco Luciani + Victoria Birchner.- A las 21 en La Salamanca, 5 Nº 1422, en el marco de los festejos por los 10 años de Huella Errante por el aire de Radio Universidad.

Ciclo de conciertos en la Catedral.- A las 19 en el Auditorio San Francisco de Asís de la Catedral, 51 entre 14 y 15, se presentan Paula Almerares, Rubén Martínez, Francisco Castelli y Diego López. Presentación y textos de Mariana Pace. Gratis.

Campedrinos.- Hoy a las 21 en el Metro, 4 entre 51 y 53, con Sergio Prada y Agustín Fantili.

TEATRO

Leo Maiello.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, presenta la charla “Te quiero, hasta ahí”.

Luciano Castro en Caer y levantarse.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Match de Impro.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Puzzle.- A las 21 en La Mercería, 1 N° 210 entre 36 y 37, de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martínez y Omar Musa.

Technophilia.- A las 21.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, a cargo de Colectiva Puercas.

La maldecida de Fedra.- A las 20 en El Altillo, 1 casi esquina 67, con Marcela Curci y dirección de Olga Mazzei y Ceci Rossini.

Adela, todavía estoy acá.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez.

Proyecto Campamento, relatos de una batalla sin fin.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Paula Tomassoni, con dirección de Eduardo Spinola.

Sesiones de cerca.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con Fede Brisko, German Dabat y Esteban Mancino.

Titerejia, varieté de títeres.- A las 21.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Pablo Molinari: Demasiado.- Hoy a las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

DANZA

¡Viva el ciclo!.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Charla y ensayo abierto: Vivaldi x 4, Adagietto y Bolero.- A las a las 15 en el foyer del primer piso del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La charla estará a cargo de los coreógrafos invitados Alejandro Cervera, Oscar Araiz y Romina Simone, de la Directora del Ballet Estable, Maria Fernanda Bianchi y de los Directores de Orquesta Carlos Vieu y Nicolás Favero. La propuesta es gratuita, por orden de llegada y hasta agotar las ubicaciones. Luego de la charla y desde las 16 se podrá presenciar el ensayo general del programa contemporáneo que se ofrecerá el fin de semana.

EVENTOS

Torneo de truco.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6.

CINE

Belle Époque.- A las 16 en el Centro Bioquímico, 44 entre 4 y 5, de Fernando Trueba, en el marco del Ciclo Panorama del Cine europeo. Organizan Pro Arte y Asociación Jubilados bioquímicos. A cargo de Oscar B Remaggi. Entrada libre y gratuita.

Mañana

MÚSICA

Ángela Leiva.- A las 21.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

La Rodriguera.- A las 21 en en Raíces del Dawson, Calle 2 (Nueva York) y 169 (Marsella), Berisso, con Edgardo “Chino” Rodríguez, Carolina Arauz, Pablo Tieri y Pili Peralta. Además, Vanina Rivarola junto a Emiliano Navazo.

Quinteto Aurealis.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, el conjunto integrado por Marisa Schmidt, oboe, Rubén Molinari, clarinete, Jaría J.Gómez,saxofón, Mariana Larrubia, clarón y Matías Valente, fagot, ofrecerá obras de Mozart, Mendelssohn, M. de Falla, Schumann y Grieg.

Noche de perlas.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, cumbia y fiesta.

Café Coral.- A las 19 en el hall central de Estación Provincial Meridiano V, 17 y 71, con la participación de Coro Voces Unidas con dirección de Max Ge y Coro Mixto Chascomús con dirección de Oreste Chlopeki. Entrada libre y gratuita.

Dúo Attaguile - González.- A las 19 en la Sociedad Médica de La Plata, 50 entre 2 y 3, concierto de cello y piano.

La Delio Valdez.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59.

TEATRO

Fauna Postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Dalia Gutmann.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

A contrapelo.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 y 67, con dramaturgia y dirección de Analía Aristegui.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor, en el marco de los festejos por los 22 años de la compañía.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Canela Corno.

La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Lo Lumvrise: locos recuerdos.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Mi padre: cuando el amor todo lo puede.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con las actuaciones de Miguel Jordan y Mariano Fernández.

Bye Bye.- A las 21 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.

La Jabonería de Vieytes y Josefa (una historia nunca ocurrida).- A las 19.30 en Salita tres suelos, 41 entre 11 y 12, con las actuaciones de Adriana Gentilcore y Gabriel Lugones.

La Prudencia.- A las 21.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, de Claudio Gotbeter, bajo la dirección de Romi Lonigro.

Trío Magnolia, seremos presentadoras o no seremos nada.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con Eugenia Molinuevo, Soledad Morales y Agusta Bermúdez.

Vacío - improvisación teatral dirigida en vivo.- A las 21 en Área Chica, boulevard 83 nro 403, esquina 34, dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta. Antes: comidas y vinos a cargo de @Vinoclu.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. Dirección: Claudio Cogo.

Fakeland S.A.- A las 21 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.

DANZA

Compartimos, un sueño llamado Argentina.- A las 17.30 en el Círculo Trentino, 18 entre 37 y 38, a cargo de María Vittoria Barrella y música en vivo de Lorenzo Bernardini. Gratis.

INFANTILES

Her-Malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre.

Domingo

MÚSICA

Ricardo Parisi.- A las 12 en Raíces, 2 y 169, Berisso, melódicos y bailables.

Trío Ginastera.- A las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La agrupación formada por Xavier Inchausti (violín), José Araujo (violoncello) y Marcelo Balat (piano) interpretará obras de Tchaikovsky y Shostakóvich. Entrada gratuita con reserva online.

Trío Piccorgan.- A las 17 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53. El trío español se presenta en el marco de una gira por Argentina como parte del Ciclo de Música de Órgano Catedral. Gratis.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13 se presentará el Quinteto de Vientos integrado por Ailén Mendizábal, flauta, Gustavo Morabito, oboe, Valentina Lluch, clarinete, Salvador Guido, corno y Facundo Diaz, fagot. Interpretarán obras de Eugene Bozza el Scherzo para Quinteto de vientos Op. 48 y de August Klughardt su Quinteto op. 79. En la segunda parte y con el músico invitado Pablo Loudet en guitarra. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Betty Godt.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Cynthia Pierce.

Bye Bye.- A las 20 en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se entregan desde una hora antes.

Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró y dirección de Sara Mon.

Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

El cuarto de Verónica.- El domingo a las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Jocker.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.

INFANTILES

Viajando al Mundo de los Cuentos.- A las 16 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita. Se retiran una hora antes de la función.

Perritos al rescate.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47.

