Un concejal K cercano a Espinoza pidió más mano dura y criticó a la policía de Kicillof

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Campañas localistas: los intendentes peronistas, radicales y libertarios exigen ser escuchados
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó
Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo se esperan chaparrones y cómo sigue el tiempo?
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento
Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista
Onda verde en el Camino Centenario: ¿a cuánto hay que circular para que no te frene la roja?
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Una por una, las medidas para las Pymes que anunció la Provincia
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Actividades en La Plata para este viernes y el fin de semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Diego Barresi, concejal cercano a Fernando Espinoza, cuestionó el accionar policial en el operativo policial de Independiente en medio de la polémica.
Escuchar esta nota
En medio del clima de tensión que dejó el fatídico desenlace en la cancha de Independiente, un concejal de La Matanza quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones contra la Policía Bonaerense. Se trata de Diego Barresi, edil que responde al intendente Fernando Espinoza y que además se desempeña en la gestión de Axel Kicillof.
A la salida del estadio, Barresi fue grabado mientras criticaba a los efectivos de la fuerza provincial. En su descargo, sostuvo que la policía reprime a jubilados y discapacitados, pero que “no hizo nada” contra los hinchas chilenos involucrados en los disturbios.
Quién es Diego Barresi, el concejal cercano a Fernando Espinoza
El concejal asumió su banca en reemplazo de Laura Chamorro, actualmente de licencia médica, y es hijo de Mario Barresi, histórico dirigente y secretario de Prensa del PJ local. Vinculado a la agrupación Felipe Vallese, también tiene bajo su órbita la Dirección General de Programas Socioculturales de la Municipalidad.
La reacción de Barresi no solo puso en la mira el accionar policial durante el operativo en Avellaneda, sino que también expuso la interna dentro del propio oficialismo.
El episodio reaviva las críticas hacia la gestión de seguridad en la provincia. Luego del trágico evento, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se echaron culpas cruzadas en las redes sociales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí