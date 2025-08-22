Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Un concejal K cercano a Espinoza pidió más mano dura y criticó a la policía de Kicillof

Diego Barresi, concejal cercano a Fernando Espinoza, cuestionó el accionar policial en el operativo policial de Independiente en medio de la polémica.

22 de Agosto de 2025 | 09:24

Escuchar esta nota

En medio del clima de tensión que dejó el fatídico desenlace en la cancha de Independiente, un concejal de La Matanza quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones contra la Policía Bonaerense. Se trata de Diego Barresi, edil que responde al intendente Fernando Espinoza y que además se desempeña en la gestión de Axel Kicillof.

A la salida del estadio, Barresi fue grabado mientras criticaba a los efectivos de la fuerza provincial. En su descargo, sostuvo que la policía reprime a jubilados y discapacitados, pero que “no hizo nada” contra los hinchas chilenos involucrados en los disturbios.

Quién es Diego Barresi, el concejal cercano a Fernando Espinoza

El concejal asumió su banca en reemplazo de Laura Chamorro, actualmente de licencia médica, y es hijo de Mario Barresi, histórico dirigente y secretario de Prensa del PJ local. Vinculado a la agrupación Felipe Vallese, también tiene bajo su órbita la Dirección General de Programas Socioculturales de la Municipalidad.

La reacción de Barresi no solo puso en la mira el accionar policial durante el operativo en Avellaneda, sino que también expuso la interna dentro del propio oficialismo.

El episodio reaviva las críticas hacia la gestión de seguridad en la provincia. Luego del trágico evento, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se echaron culpas cruzadas en las redes sociales.

