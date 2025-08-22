Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos

El mensaje que pasó a la historia. El 22 de agosto de 2010, después de 17 días de angustia, un pequeño papel escrito a mano emergió desde las profundidades y llevó esperanzas

"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos

22 de Agosto de 2025 | 10:38

El 22 de agosto de 2010, una noticia recorrió el planeta y devolvió la esperanza a millones de personas: los 33 mineros atrapados en la mina San José, en el norte de Chile, seguían con vida. Hace exactamente 15 años, después de 17 días de angustia, un pequeño papel escrito a mano emergió desde las profundidades con un mensaje escrito que pasó a la historia: “Estamos bien en el refugio los 33”.

Todo comenzó el 5 de agosto de 2010, cuando un derrumbe bloqueó el acceso principal de la mina San José, ubicada cerca de Copiapó, dejando atrapados a 33 trabajadores a 720 metros de profundidad. El accidente generó conmoción nacional y una movilización sin precedentes. Mientras familiares y rescatistas aguardaban, se realizaron perforaciones en busca de señales de vida, sin saber si encontrarían sobrevivientes.

Durante esos 17 días de incertidumbre, los mineros, liderados por el jefe de turno Luis Urzúa, sobrevivieron racionando estrictamente la comida y el agua. Compartieron bocados de atún, galletas y pequeños sorbos de líquido para resistir la espera, organizándose en turnos y apoyándose mutuamente para no perder la calma.

El hallazgo que devolvió la esperanza

El 22 de agosto, una de las sondas de búsqueda logró alcanzar el refugio subterráneo. Al retirarla, traía adherido un papel que confirmaba lo que todos anhelaban: los 33 estaban vivos. Ese hallazgo marcó el inicio de una de las operaciones de rescate más complejas y seguidas de la historia.

El descubrimiento no solo alivió a las familias, sino que unió a todo un país y a millones de personas alrededor del mundo. Desde ese momento comenzó una carrera técnica, humana y logística para sacarlos de las profundidades.

La operación de rescate

El operativo, liderado por ingenieros y rescatistas chilenos con apoyo internacional, utilizó tres planes de perforación paralelos. Finalmente, el denominado Plan B logró abrir un ducto de 66 centímetros de diámetro. Para extraerlos, se diseñaron cápsulas especiales llamadas Fénix, capaces de trasladar a un hombre por vez a través del estrecho túnel.

El 13 de octubre de 2010, más de dos meses después del accidente, comenzó el rescate. A medianoche, el primer minero, Florencio Ávalos, emergió a la superficie. A partir de allí, uno a uno, los 33 fueron ascendiendo en una operación que duró casi 24 horas y fue seguida en vivo por más de mil millones de personas alrededor del mundo. El último en salir fue Luis Urzúa, el jefe de turno, quien mantuvo la calma y lideró al grupo hasta el final.

La cápsula Fénix: la clave del rescate

El rescate de los 33 mineros no hubiera sido posible sin la creación de la cápsula Fénix, diseñada especialmente para esta operación por ingenieros chilenos de la Armada junto con expertos de la empresa ASMAR y el asesoramiento de la NASA. Se fabricaron tres unidades —Fénix 1, Fénix 2 y Fénix 3—, pero la que finalmente se utilizó fue la Fénix 2, que se convirtió en un símbolo de esperanza.

La cápsula, construida en acero reforzado, medía cerca de 3,9 metros de largo y apenas 54 centímetros de ancho interno, lo justo para que un adulto pudiera ir de pie, sujeto con arneses. Pesaba aproximadamente 450 kilos y estaba equipada con sistemas de comunicación, ventilación y oxígeno, además de ruedas laterales para evitar golpes contra las paredes del túnel y una tapa superior desmontable para facilitar la salida en caso de emergencia.

Cada ascenso demoraba entre 15 y 20 minutos a través del ducto perforado, que tenía más de 620 metros de longitud. Durante casi 24 horas, la cápsula realizó viajes continuos para sacar a cada uno de los mineros, convirtiéndose en el vehículo que los devolvió a la vida y al abrazo de sus familias.

Los protagonistas

Estos son los 33 hombres que sobrevivieron bajo tierra y fueron rescatados aquel histórico 13 de octubre:

Florencio Ávalos

Mario Sepúlveda

Juan Illanes

Carlos Mamani (único extranjero, boliviano)

Jimmy Sánchez (el más joven)

Osmán Araya

José Ojeda (autor del mensaje histórico)

Claudio Yáñez

Mario Gómez (el más veterano)

Álex Vega

Jorge Galleguillos

Edison Peña

Carlos Barrios

Víctor Zamora

Víctor Segovia

Daniel Herrera

Omar Reygada

Esteban Rojas

Pablo Rojas

Darío Segovia

Yonni Barrios

José Henríquez

Renán Ávalos

Claudio Acuña

Franklin Lobos (exfutbolista profesional)

Richard Villarroel

Juan Carlos Aguilar

Raúl Bustos

Pedro Cortés

Ariel Ticona

Juan Pablo Toro

Jaime Vargas

Luis Urzúa (jefe de turno, último en salir)

Un legado que sigue vivo

El rescate de los 33 mineros se convirtió en un símbolo mundial de esperanza, trabajo en equipo y superación. También marcó un antes y un después en la seguridad minera y en la respuesta a emergencias, impulsando cambios en normativas y protocolos.

A 15 años de aquel suceso, la imagen de los mineros emergiendo uno a uno de las profundidades sigue siendo una de las más emocionantes y recordadas de la historia contemporánea.

