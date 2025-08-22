Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

una vista de la bajada y el ramal que se proyecta en city bell/aubasa

El proyecto de la bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires en City Bell (kilómetro 42,3), incluyendo un distribuidor vial y un ramal de 2,1 kilómetros hasta el Camino Centenario, ya tiene fecha de inicio: entre octubre y noviembre próximo. Según se anunció ayer, las obras se extenderán por 18 meses, estimando su finalización para abril de 2027.

El ramal tendrá 300 metros de puentes sobre los arroyos Martín, Carnaval y su derivación, además de un viaducto elevado que cruzará las vías del Ferrocarril Roca.

También se incluye iluminación completa, semaforización, señalización vertical y horizontal, mejoras en desagües y banquinas pavimentadas, se detalló.

Según informó Aubasa, la obra contempla que unos “36.000 usuarios diarios se beneficien de esta nueva conexión, que descongestionará accesos y reducirá tiempos de viaje”.

La inversión estimada ronda los 22 millones de dólares, financiados íntegramente con recursos propios de AUBASA. Así, se descongestionaría la bajada de Villa Elisa, creada hace más de 15 años en forma provisoria.