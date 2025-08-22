Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Libros con ediciones de antaño estarán disponibles para consulta. Buscan ser fuente de estudio de investigadores y escuelas

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

La ampliación de la sala infantil “tesoro” comenzó en marzo / el dia

22 de Agosto de 2025
Edición impresa

Toda persona que circule por calle 47 y que atraviese calle 6 o calle 5, se encontrará con la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. Después de pasar la puerta principal, girar hacia la derecha, subir la escalera y conocer a Gabriela Pesclevi -directora de la Biblioteca-, podrá descubrir un añejo universo literario.

Es que hoy, a las 9.30, se llevará a cabo la presentación de la nueva “Sala Tesoro Infantil” de la Biblioteca Central, un espacio recientemente ampliado reservado a “la colección de libros antiguos, verdaderas joyas”, contó Pesclevi en diálogo con EL DIA y apuntó: “Imaginamos la posibilidad de construir líneas de investigación, trabajos de divulgación, puestas en relación con otras obras de la Biblioteca”.

La reinauguración contará con la presencia de la escritora Iris Rivera, y con una exposición del coro infantil “Biblioteca que suena”.

La nueva sala infantil

Quien ingrese -de lunes a viernes, de 8 a 18- a la oportunamente nombrada “Sala Tesoro”, podrá encontrarse con centenares de libros, autores y ediciones longevas e históricas, algunas hasta de más de 70 años de permanencia en este mundo.

“El oso que no era oso”, de 1948, de la legendaria Editorial Abril; “Poesías patrióticas”, de 1947; “Fábulas para niños”, de 1935; la obra completa de Biblioteca Bolsillitos, de Editorial Abril. Estos son algunos de los libros que, además de estar hoy disponibles, integraron los primeros números del inventario de la Biblioteca Central, que depende del Instituto Cultural bonaerense.

“Estas colecciones de libros antiguos estaban un poco sin ser narradas”, explicó Pesclevi. “Esta sala va a estar disponible para investigadores de todo el mundo. Pensamos estos libros en el marco de la examinación crítica y al servicio de la investigación pública. Es patrimonio bibliográfico vivo”, continuó.

Una de las particularidades de la nueva sala es que muchos de los libros cuyas ediciones son históricas, no están disponibles en otras bibliotecas: “Esta es una institución que se abre al investigador, al docente”, reflexionó la directora de la biblioteca.

La resignificación del espacio tiene como objetivo la continuidad de la articulación con las escuelas (el año pasado recibieron casi 160 visitas formales y más de 400 informales), pero también, convertirse en un epicentro donde se respire literatura: “Esta es una biblioteca para conversar sobre libros, para entrar en la historia del libro en Argentina, para poder estimular a personas que están estudiando, para poder evocar las lecturas que hacían abuelas y abuelos”, detalló Gabriela Pesclevi.

 

