Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento

Hay boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Desde la tele aseguraron que la pareja habría cerrado fecha y lugar para llevar adelante la confirmación de su amor.
Aún las partes no se expresaron en ningún momento al respecto, pero las salidas que compartieron y la cantante portando su anillo de compromiso, terminan por respaldar la noticia.
Así, se aseguró que "Tini y De Paul tienen lugar de casamiento oficialmente", y adelantaron que la ceremonia y el festejo se llevaría a cabo en Argentina y en pocos meses.
Asimismo, se supo que la pareja quiere que la boda sea en Argentina, y sumó que "tienen un lugar muy visto, que les encantó y les gustaría hacerlo ahí".
Se trata del Dok Haras en Exaltación de la Cruz, espacio en donde también sellaron su amor personalidades como Stefi Roitman con Ricky Montaner, Oriana Sabatini con Paulo Dybala y Jorge Lanata con Elba Marcovecchio.
"Se van a casar en diciembre. La idea es que sea para la segunda quincena, antes de las fiestas. Entre el 16 y el 20", destacaron desde la pantalla chica.
Se especula sobre la posibilidad de que la unión se llevara adelante el 18 de diciembre, homenajeando, de alguna manera, la fecha en la que la Selección Argentina se convirtió en Campeona del Mundo en Qatar.
Respecto a quién podría encargarse de la organización, resonó el nombre de Claudia Villafañe, ya que suele ser la elegida de los futbolistas y personalidades más reconocidas.
Por último, vale destacar que, meses atrás, Tini comenzó a seguir en Instagram a la cuenta del atelier de Romona Keveza, una reconocida diseñadora de alta costura, especializada en vestidos de novia y alfombra roja.
