Cierra la semana en La Plata y alrededores con nuevas probabilidades de lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un viernes que arrancaría con cielo mayormente nublado, pero con probabilidades de chaparrones para la mañana y la tarde, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 12 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El fin de semana inicia con un sábado que se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde y con temperaturas estimadas de entre 6 y 15 grados.

El domingo tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 4 y 17 grados.