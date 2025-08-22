Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El Pincha está entre los ocho mejores

Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025

Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
22 de Agosto de 2025 | 08:58

Escuchar esta nota

Con Estudiantes dentro de los ocho clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores, siendo el segundo que logró boleto sobre los 47 clubes que ingresaron este año a competirla, el máximo certamen futbolístico del continente a nivel clubes tendrá entre el 16 al 25 de septiembre los cruces para definir semifinalistas.

Entre los ocho equipos, que por primera vez son todos campeones, hay cuatro argentinos (el Pincha, Racing, Vélez y River), tres brasileros (Flamengo, Sao Paulo y Palmeiras) más el ecuatoriano Liga de Quito. Y entre todos ellos hay platenses como también jugadores que supieron vestir camiseta de Gimnasia o Estudiantes.

En la Academia aparecen tres nombres con pasado en Estudiantes: Marcos Rojo, hoy referente defensivo, Nazareno Colombo y Facundo Mura, lateral de proyección que también dio sus primeros pasos en el Pincha.

El equipo de Martín Demichelis tiene un verdadero mosaico platense. Franco Armani, antes de emigrar a Colombia, vistió como juvenil la camiseta de Estudiantes. A su lado se mezclan ex Gimnasia como Milton Casco e Ignacio Fernández, figuras en el ciclo exitoso de Marcelo Gallardo. También aparece Maxi Meza, surgido del Lobo, y otros tres con raíz albirroja: Enzo Pérez, Juan Sebastián Boselli, con paso fugaz por el Pincha; y el propio arquero mundialista.

El Fortín también suma presencia platense. En el banco de suplentes, la experiencia de Guillermo Barros Schelotto, ídolo tripero y ahora en rol de conductor, aporta mística copera por su etapa en Boca. En la cancha, Lisandro Magallán (Gimnasia) y Matías Pellegrini (Estudiantes) buscan consolidarse en la pelea.

Entre otros también está Nacho González como entrenador de arqueros de la Academia, Gustavo Barros Schelotto de asistente en Vélez.

En Brasil también hay raíces atadas a La Plata. Agustín Rossi, arquero de Flamengo, tuvo un breve paso por Estudiantes antes de brillar en Boca y dar el salto al exterior. En Palmeiras aparecen dos nombres ligados a la Región: Ramón Sosa, de pasado reciente en Gimnasia y hoy una de las figuras de Paraguay, y José López, delantero con tiempo de juveniles en San Lorenzo de Villa Castells, entre su etapa en Independiente y posterior paso a Lanús.

El listado

 

Racing

  • Marcos Rojo (Estudiantes)
  • Nazareno Colombo (Estudiantes)
  • Facundo Mura (Estudiantes)

River

  • Franco Armani (Estudiantes)
  • Maxi Meza (Gimnasia)
  • Juan Boselli (Estudiantes)
  • Milton Casco (Gimnasia)
  • Enzo Pérez (Estudiantes)
  • Ignacio Fernández (Gimnasia)

Vélez

  • Guillermo Barros Schelotto (Gimnasia)
  • Matías Pellegrini (Estudiantes)
  • Lisandro Magallán (Gimnasia)

Flamengo

  • Agustín Rossi (Estudiantes)

Palmeiras

  • Ramón Sosa (Gimnasia)
  • José López (San Lorenzo de Villa Castells)
     
