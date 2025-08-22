Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Choque, trompo y milagro en La Plata

Choque, trompo y milagro en La Plata

Choque, trompo y milagro en La Plata
22 de Agosto de 2025 | 08:19

Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la noche de ayer en nuestra Región, cuando al menos dos vehículos chocaron, uno hizo un trompo y terminó contra una casa ubicada en la calle 133 y 510.

En declaraciones que hizo una vecina en exclusiva a EL DIA, comentó: "Ayer a la noche hubo un accidente de dos autos en la esquina de 133 y 510, justo al frente del colegio con niños accidentados que iban adentro del vehículo. Una ambulancia del SAME atendió a los heridos. Parece que un auto hizo un trompo y quedó en la vereda contra la casa de la esquina". 

En tanto, los vehículos involucrados en el fuerte choque fueron un rodado marca Volkswagen modelo Bora color azul y una camioneta también de la misma marca pero de color negro. Esta última fue la que terminó haciendo un trompo, chocando un árbol y casi se estrella contra una vivienda. 

"Si hubiera sido en horario escolar sería una tragedia mayor, hay un niño internado. Es una calle angosta, doble mano, única salida de los barrios y Gorina", dijo una vecina a este medio.

UNA PROBLEMATICA QUE ES DENUNCIADA POR LOS VECINOS DE LA ZONA

Por otro lado, contando que hace años vienen reclamando y pidiendo medias urgentes a la delegación comunal, explicaron: "Los vecinos de Hernández que vivimos en la zona ubicada por el perímetro delimitado entre las calles 508, 133, 511 y 131 venimos reclamando un estado de situación cada día más crítico en lo referente al tránsito de la zona, con foco sobre la calle 133".

"Hace años venimos reclamando por la seguridad de esta calle. Los vecinos estamos pidiendo hace años semáforos y diversas medidas hicieron lo contrario la semana pasada inauguraron el asfalto, pasan a altísimos velocidades y sin frenar", detallaron.

Por último, remataron: "Facilitaron el tránsito rápido, para todos los conductores. Hay calles sin abrir y todo colapsa en la calle 133. Los vecinos hicimos un informe presentado hace años a la municipalidad, hace muchísimo tiempo, ni bien entro esta gestión, alertamos sobre el peligro latente".

 

