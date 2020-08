Fortnite: Apple sacó el juego del Store y Epic Games le hará juicio

Este jueves se supo que Apple removió Fortnite de la App Store, debido a la inclusión de una tienda dentro del juego que evadía la tarifa estándar del 30% de la compañía de la manzana. Tras este evento, Tras este evento, Epic Games ha emitido una demanda legal en contra de Apple.

En el documento emitido por Epic Games momentos después del comunicado de Apple, la compañía responsable por Fortnite comenta:

“Epic presenta esta demanda para poner fin a las acciones injustas y anticompetitivas de Apple, que Apple emprende para mantener ilegalmente su monopolio en dos mercados distintos de miles de millones de dólares: (i) el mercado de distribución de aplicaciones de iOS y (ii) el mercado de procesamiento de pagos en aplicaciones de iOS. Epic no busca una compensación monetaria de este Tribunal por las lesiones que ha sufrido. Epic tampoco busca un trato favorable para sí misma, una sola empresa. En cambio, Epic busca medidas cautelares para permitir una competencia justa en estos dos mercados clave que afectan directamente a cientos de millones de consumidores y a decenas de miles, si no más, de desarrolladores de aplicaciones third party.

Por el momento no hay una respuesta clara por parte de Apple, pero considerado la situación actual, es posible que en el transcurso del día veamos algún tipo de comunicado de la compañía de la manzana. De igual forma, se menciona que Fortnite dejará de recibir actualizaciones en iOS, lo cual afectará a todos los jugadores en esta plataforma.

LA DISPUTA POR LOS PORCENTAJES

La disputa de Epic Games con los porcentajes que se quedan tiendas de aplicaciones como la App Store de iOS o la Google Play Store de Android sumó un nuevo capítulo con la llegada de Fortnite Mega Drop.

El objetivo de este sistema es evitar la comisión del 30% que tanto Google como Apple cobran a los desarrolladores por usar sus respectivas pasarelas de pago. El motivo es que Epic ha lanzado un descuento permanente del 20% en los paVos (la moneda virtual del juego), un descuento que, en el caso de iOS y Android, solo se aplica al usar el nuevo sistema.

Desde Epic Games han criticado fuertemente a Google por sus políticas de Play Store. En un comunicado publicado en su web en abril de este año Epic Games dijo que: "Google pone en desventaja el software que se puede descargar fuera de Google Play, a través de medidas técnicas y empresariales como, por ejemplo, las aterradoras y repetitivas ventanas emergentes de seguridad para el software descargado y actualizado, los restrictivos acuerdos y tratos con fabricantes, las relaciones públicas de Google que marcan las fuentes de software de terceros como software malicioso y los nuevos esfuerzos, como Google Play Protect, para bloquear completamente el software obtenido fuera de la tienda Google Play".