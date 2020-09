En la Provincia también hablan de “botón rojo” si siguen aumentando los contagios

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseveró ayer que existe “mucha preocupación” en la administración provincial por el aumento de contagios de coronavirus, por lo que advirtió que no se descarta “dar marcha atrás” en algunas habilitaciones de actividades.

El funcionario provincial expuso que “el botón rojo” para volver a mayores restricciones “siempre está” y dijo que la posibilidad de habilitar nuevas aperturas o retroceder dependerá del análisis de la cantidad de contagios y ocupación de camas. A la misma figura se había referido el presidente Alberto Fernández en las últimas horas al hacer referencia a la posibilidad de endurecer la cuarentena.

En el gobierno bonaerense existe fuerte preocupación por el aumento de los contagios y la consecuente saturación que empiezan a sufrir las terapias intensivas de algunos hospitales.

El jueves en la Provincia se registraron 6.990 casos, mientras que el miércoles ese número había trepado a 6.235. “Habíamos entrado en una meseta hacia mediados de agosto pero ahora vemos cómo los casos se dispararon”, admiten en el ministerio de Salud.

En tanto, Bianco se refirió a “la cuarentena intermitente, como hizo todo el mundo, en donde se hacen flexibilizaciones y se vuelve atrás”.

“Estamos muy preocupados por el crecimiento de la curva de contagios de COVID-19. Tuvimos dos semanas de leve descenso y esta última semana arrancó muy fuerte el nivel de contagio”, describió.

El jefe de Gabinete explicó que “la zona más complicada en cantidad de casos” es el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero advirtió sobre el crecimiento de contagios en el interior bonaerense y aseveró que “el gobernador fue muy claro: la pandemia no terminó”.

Luego, expuso que “lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano hay que analizarlo como un espacio único”.

Analizó más tarde que “siempre sirve limitar porque, a mayor circulación, mayor contagio y mayor cantidad de muertes”, por lo que si no se permite mayor circulación “habrá un impacto positivo para reducir la cantidad de casos”.

Bianco admitió que, pese a que “hay muchos sectores productivos que solicitan abrir actividades”, no se está en condiciones sanitarias “para abrir bares o restaurantes en La Plata o el Conurbano”.

“Muchos de los distritos del interior que lo hicieron porque tenían niveles menores de contagios ya están sufriendo las consecuencias”, subrayó.

REDUCIR CONTAGIOS

En tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que es necesario reducir la cantidad de casos de COVID-19 y no aumentar la cantidad de terapistas, aunque reconoció el “enorme esfuerzo” que están realizando los profesionales de la salud y no descartó la posibilidad, de ser necesario, de traer médicos del exterior, pero no para la provincia de Buenos Aires.

“En Provincia se hizo notorio el tema de los terapistas porque entendimos que su voz tiene que estar presente, nos ayudan a explicar que hay que cuidarse más. Los médicos están dejando mucho, algunos la vida entera en este trabajo”, dijo el funcionario.

Luego apuntó que si bien hoy no hay “una faltante de médicos como para traer profesionales de afuera”, no descartó esa posibilidad para el resto del país.

“No descarto la posibilidad, pero no para la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos resuelto de otra manera. Logramos armar el sistema y capacitar de manera tal que los servicios estén cubiertos con mucho esfuerzo”, dijo Kreplak, y agregó: “Lo que sucede es que hay tal nivel de trabajo que hay que reducir la cantidad de casos, no aumentar la cantidad de terapistas”.

Sobre el aislamiento preventivo social y obligatorio en la provincia de Buenos Aires, el viceministro dijo que van “a seguir un tiempo más, no veo una solución si en vez de pensar en abrir actividades no pensamos cómo hacemos para reducir los contagios”.

“El techo (del coronavirus) depende de nosotros, la cantidad de población es muchísima, depende de cómo nos cuidemos. En el AMBA hubo hace dos semanas una estabilización de los casos, pero hace unos 10 días hubo un nuevo crecimiento. No hay que disociar las medidas de apertura y el comportamiento de la sociedad con el comportamiento de la epidemia”, dijo.

En relación a la apertura de bares en la Ciudad de Buenos Aires anunciadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, refirió que el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que no están previstas.