Escruche en el Colegio San Antonio de Padua: se llevaron equipos “muy valiosos”

Los últimos tres años fueron muy complicados para la iglesia católica “San Antonio de Padua”, situada en diagonal 80 entre 39 y 40. La inseguridad golpeó fuerte no sólo en la parroquia, también en el Colegio San Antonio, que se emplaza pegado a ésta. Desde 2018, los casos se multiplicaron de forma preocupante. Algunos fueron simples hurtos -que igual golpean con fuerza en una institución más bien humilde-, otros, como el que tuvo lugar el sábado por la madrugada, dañaron las magras arcas del lugar.

La intrusión fue descubierta el sábado por la mañana, cuando el párroco Marcelo Cerniato (55) preparaba la misa de esa jornada y advirtió que en el piso había restos de un vidrio astillado. No les costó seguir el rastro hasta descubrir que el establecimiento acababa de ser vulnerado otra vez.

“No sabemos cómo fue, cómo entraron. Sí por el lugar que salieron: por la puerta, la forzaron desde adentro para afuera”, le explicó el cura a este diario. La resignación en su voz traía aparejada las historias de los hechos anteriores.

Cerniato señaló que “para una escuela como la nuestra, es pesito sobre pesito. No cobramos sueldo, cada cuatro o cinco meses recibimos algo para poder ahorrar y vienen estos tipos y te roban”. La denuncia quedó radicada en la comisaría segunda, que cuenta además con algunas filmaciones del episodio tomadas por cámaras internas y externas.

En ese sentido, los investigadores tienen una línea que podría culminar en la identificación de los autores, sostuvo una fuente consultada.

OTRO BARRIO “PICANTE”

El Barrio Hipódromo no le escapa a la cruda realidad que se vive en la ciudad de La Plata desde hace varios meses. La delincuencia parece haber tomado las calles, con asaltos de todo tipo y vandalismo. Es prueba de ello las recurrentes marchas vecinales, las asambleas y las reuniones que se llevan a cabo con funcionarios municipales y provinciales.

En el caso de San Antonio de Padua, como se explicó, la experiencia determina que los episodios delictivos no son “potestad” de esta temporada de pandemia.

En 2019 sufrieron cinco robos en cuatro meses: “Con las cámaras de seguridad que tenemos dentro del templo, pudimos sorprender a un hombre de mediana edad cuando estaba intentando descolgar un ventilador que tenemos sobre una pared. Se trató de alguien a quien todos los meses le brindábamos acá asistencia alimentaria. Y una señora nos robó unas llaves y defecó en un confesionario. A los pocos días vino y nos robó la notebook. Le llevamos a la comisaría segunda un pendrive con el video de esta mujer. Pero no supimos más nada”, recordó el párroco.

Durante 2019, en la Parroquia sufrieron cinco robos en cuatro meses

En el atraco del último fin de semana el botín fue cuantioso. Se llevaron una notebook con información del Colegio, termómetros, un proyector, “muchas cosas electrónicas y caras que para nosotros es un sacrificio grande poder reponerlas”, detalló Cerniato. Y añadió que “yo no sé si la sociedad puede darse cuenta del esfuerzo que hace una escuela de barrio para sostenerse, porque todos piensan que las escuelas privadas nadan en plata y no es así. A pesar del subsidio que nos da el Estado, hay muchas cosas que pagar y gente que no puede abonar la cuota”.

El religioso remarcó que “desde que pusimos toda la seguridad en la Iglesia logramos que no se metan más. Siempre decimos que son cosas materiales, que hay otras cosas que no se recuperan, y uno se va a acostumbrando y piensa que menos mal no pasó nada con personas”.

Respecto al barrio afirmó que “está tremendo, hay motochorros que están dando vueltas a cada rato, hay grupitos de chicos que roban impunemente, adolescentes y adultos. Es constante eso, por eso no nos sorprendemos de lo que ocurre”. Por último, indicó que “la pobre Policía no tiene herramientas para nada. Están solos y no se sienten apoyados por la justicia, porque cuando agarran a uno, entra por un lado y sale por el otro. Está compleja la situación social”.