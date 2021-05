Empresarios piden que no se congelen precios porque quiebran pymes

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y nuevo titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja volvió a pronunciarse contra los controles de precios que exijan congelamiento de productos: “Si congelan los precios y aumentan los costos, las pymes van a la quiebra”, advirtió.

El empresario recordó que “el 20 de marzo del año pasado se congelaron los precios de los alimentos procesados. Durante todo el año la industria solo pudo aumentar del 4 al 10,8 por ciento según las autorizaciones (del Gobierno)”, rememoró. “Si uno mira la inflación de abril de 2020 a abril 2021, los alimentos estuvieron a la par de la inflación general. Como hemos dicho, somos la consecuencia no la causa de la inflación”, dijo Funes de Rioja en declaraciones radiales.

“Hay distintas realidades. Ojalá no hubiera inflación, no queremos que afecte al consumo. Estamos produciendo al 60 por ciento de la capacidad instalada”, apuntó el ejecutivo. Por otro lado, consideró que otro factor que impacta en los precios son los impuestos: “Un alimento procesado tiene 38 por ciento de impuestos entre Nación y provincias. Propusimos que a los sectores de menores recursos bancarizados se les devuelva el IVA a su cuenta, para que no desaparezca en el camino”, mencionó.

Y, en ese sentido, Funes de Rioja, recordó que en un primer momento la industria alimenticia se comprometió a “contribuir con 300 productos, luego pasamos a 600 para el plan Precios Cuidados y ahora estamos discutiendo una canasta básica que dure unos meses, aún con índices que no son fáciles de manejar. Pero estamos en contra de Precios Máximos porque si me aumentan los costos las pymes van a la quiebra y eso no es bueno para el consumidor”, advirtió.

“Tanto desde Copal como UIA nos caracteriza una vocación de diálogo. ¿Por qué tenemos tantos pobres? Porque no tenemos empresas ni trabajo. El sector privado es quien puede sacar a los países de la crisis Covid, no hablo de otras crisis de la histora argentina. Hay que buscar del lado del Estado incentivos. El problema se va a resolver cuando se estabilice la inflación y cuando la gente acceda al empleo registrado privado, eso lo convierte en un ciudadano y no en un habitante marginal”, consideró Funes de Rioja.

ROTURA DE SOLIBOLSAS EN JUNÍN

Una vez más se registraron casos de rotura de silobolsas en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, en la localidad de Orse, en el partido de Junín y en medio del cese de comercialización de hacienda que convocó la Mesa de Enlace en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna.

De acuerdo a lo que informó el diario La Verdad de Junín y consta en la denuncia policial realizada por los hermanos José y Carlos Ronchi, desconocidos ingresaron al establecimiento rural, en el cuartel IX de la mencionada ciudad bonaerense, y procedieron a dañar tres silobolsas de maíz y soja con más de 500 toneladas almacenadas. Luego de provocar el daño, dejaron diseminado en el lugar el cereal.