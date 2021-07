Maxi López anunció su retiro profesional

El delantero Maximiliano López, surgido de River y con una carrera que lo llevó por clubes como Barcelona y Milan, anunció ayer su retiro del fútbol.

“Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso...”, saludó Maxi López desde su cuenta de Instagram.

Inmediatamente recibió el cariño de muchos ex compañeros y colegas, entre ellos el “Papu” Alejandro Gómez, Juan Iturbe, Mauricio Pinilla y Fabio Quagliarella.

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…



Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u