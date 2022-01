Preocupación por el paradero de una joven de Azul que vive en La Plata

Familiares de Rocío Micaela Coronel, una joven de 23 años oriunda de Azul y que desde hace un año y medio vive en La Plata, radicaron esta mañana una denuncia penal por su paradero. En tanto, su madre y su padre se encuentran de viaje hacia la Ciudad para sumarse a la búsqueda y poder dar con ella.

Según afirmaron en diálogo con este medio, el último contacto que mantuvieron con ella fue en la madrugada de hoy, a eso de las 4, a través de mensaje de texto, en donde ella contó que "su pareja la estaba agrediendo".

La preocupación creció debido a que no pudieron contactarse más con ella. "El teléfono celular está apagado, no podemos comunicarnos. Ya radicamos una denuncia policial en la Comisaría Primera de La Plata. Pero no hemos tenido ninguna novedad", aseguró una hermana de joven.

Según dijo, "mis padres ya están de viaje hacia La Plata para ayudar a encontrarla porque no tuvimos más novedades y estamos muy preocupados".

Rocío Micaela Coronel tiene una estatura de 1,50 metros, pelo castaño con manchitas rubias y ojos marrones, describieron sus familiares. Para brindar ayuda su familia dispusieron la línea móvil 2281573076.