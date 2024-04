Luces de alerta sobre las expectativas de la sociedad, según encuesta

Mientras las tres principales preocupaciones de los argentinos están vinculadas a lo económico (inflación, pobreza y desocupación), las expectativas sobre el futuro del país y el futuro familiar/personal para los próximos seis meses son negativas, según una encuesta reciente, que tuvo acceso este diario, realizada en todo el país.

Ante la consulta de cómo evalúa la gestión del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, el 37 por ciento opinó “muy mala” y otro 15 por ciento de “mala”. En cambio, un 23 por ciento la califica de “buena” y de “muy buena” sólo un 15 por ciento de los entrevistados.

El Estudio Nacional de Equipo Mide se llevó a cabo entre los días 15 y 22 de abril, con 2.217 casos y un margen de error de +/- 2,08 por ciento. El mismo se hizo con una ponderación por género, región, edad, nivel socio-económico y último voto a presidente (elecciones generales 2023).

La inflación sigue al frente de las preocupaciones de los argentinos, según la encuesta, con el 21 por ciento de las opiniones; las otras inquietudes principales son: la pobreza (15 por ciento) y la desocupación (13 por ciento). Más atrás se ubican la inseguridad y la corrupción (11 por ciento) y la educación (6 por ciento).

Lo que viene y de quién es la culpa

De todos modos, sobre la inflación los consultados consideraron que en los próximos meses será “más baja” (36 por ciento), pero ahí nomás, otro 35 por ciento cree que será “más alta”. Un 21 por ciento opinó que “igual que ahora”.

Además, un 48 por ciento responsabiliza por la suba de la inflación actual al gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Un 32 por ciento cree que la culpa es del gobierno actual, Milei, y del anterior; otro 20 por ciento le apunta a la administración libertaria.

¿Cómo piensa que será la situación del país en los próximos 6 meses?, preguntó la consultora Equipo Mide y las respuestas fueron: 39 por ciento, “peor que ahora”; 35 por ciento “mejor”; un 16 por ciento “igual de mal”; y un 2 por ciento “igual de bien”. El restante 8 por ciento, no sabe/no contesta.

En cuanto a su situación personal/familiar en el próximo semestre, el 31 por ciento opinó “peor que ahora”; el 29 por ciento “mejor”; el 19 por ciento “igual de mal”; el 7 por ciento “igual de bien;” y el 15 por ciento no sabe/no contesta.

Cuando se los consultó a los encuestados “Vos en este momento estás...” un 37 por ciento respondió que siente “esperanza y confianza”, mientras que un 36 por ciento dijo que siente “bronca, enojo, miedo y desilusión”.

El impacto de las medidas y la gestión

Sobre cómo impactan las medidas económicas tomadas por el gobierno de Milei, el 34 por ciento aseguró que “me afectan negativamente, no voy a llegar a fin de mes”; otro 17 por ciento dijo que “me afectan negativamente, voy a tener que usar ahorros para cubrir mis gastos mensuales”; el 16 por ciento que “no me afectan negativamente, pero me pueden empezar a afectar”; y sólo un 11 por ciento “no me afectan negativamente”.

Es decir que más del 60 por ciento declaró que tiene o va tener complicaciones con las medidas económicas.

Asimismo, desde la perspectiva de la sociedad, los sectores bajos son los más perjudicados por el ajuste, y “la casta” los menos perjudicados, de acuerdo a la encuesta nacional reciente de Equipo Mide: para el 36 por ciento, al que menos tiene; a todos los argentinos por igual, el 28 por ciento; y a la clase media, el 27 por ciento. A los políticos, sólo cree el 6 por ciento.

Por otra parte, el 36 por ciento de los encuestados apoya al gobierno de Javier Milei (varios puntos más de los votos que sacó en la primera vuelta electoral). Un 32 por ciento se considera opositor y también un 32 por ciento se pone del lado independiente.

Sobre el estilo y forma de gobernar de Milei, el 38 por ciento opinó que “no le gusta nada” y un 27 por ciento “me gusta”.