Polémica electoral en la asociación de los comerciantes de calle 12

Desde la década de los `50 del siglo pasado, la Asociación de Amigos de Calle 12 nunca había tenido puja electoral ya que entre los comerciantes asociados se designaban las autoridades. Sin embargo, en el último tiempo se generaron discrepancias en la conducción y el para el próximo 25 de abril dos listas se presentaron en busca de asumir como la próxima Comisión Directiva de la institución. Pero lo que prometía ser un acto histórico y democrático quedó opacado por cruces y denuncias cruzadas entre los candidatos.

Víctor Giménez, comerciante del rubro textil de calle 12 y quien encabeza la lista opositora ”Unidos por Calle 12”, denunció que el proceso de presentación de listas estuvo cargado de irregularidades.

“Hasta las 00 del 15 de abril había tiempo para presentar la lista. Nosotros lo hicimos a las 20 con escribano público y apoderado. Preguntamos a qué hora era el cierre, volvimos con el escribano minutos antes de la finalización y ahí nos dicen que había otra lista presentada. Pedimos verla y nos lo negaron. El lunes a la noche desde la Asociación dan un comunicado indicando que `Gestión y Honestidad´ era la única lista válida y nos habían impugnado. Nos sorprendimos porque no fuimos informados por la Junta Electoral. Ellos alegan que mi lista no tenía respaldo porque los integrantes de la comisión no habían firmado el cargo. Y la Junta Electoral, si ve una inconsistencia, le tiene que mandar un mail a mi apoderado y eso nunca sucedió”, indicó Giménez.

“Cuando pudimos ver la otra lista vimos irregularidades y la impugnamos. Nosotros presentamos la lista como marca el estatuto. Somos comerciantes legítimos de calle 12. Quisimos conciliar y llegar a buenos términos, pero ellos no quieren ceder. Ya intimamos con carta documento a que nos den una copia del acta que oficializa a `Gestión y Honestidad´ como única valedera. Se les venció el plazo para documentar ese tema y no lo hicieron. Ahora, el siguiente paso es avanzar en Personas Jurídicas, porque vamos a presentar todo en la Justicia”, adelantó el candidato opositor sobre la gestión ante la oficina de entidades del Ministerio de Justicia.

Por su parte, Martín Ranea, actual presidente de la Asociación y candidato al mismo cargo en la lista oficialista, comentó que “no hay lista opositora. Se abrió un proceso electoral, se presentaron dos listas y la Junta Electoral, por unanimidad, no convalidó la lista de `Unidos por Calle 12´ porque no reunía los requisitos. Quedando una única lista que puede participar de las elecciones”.

Respecto de las impugnaciones a “Gestión y Honestidad”, Ranea contó que “la Comisión Directiva rechazó la presentación porque se hizo por apoderado y la Junta Electoral había determinado que la persona que se constituía como apoderado no podía hacer esa presentación. Ellos (por la oposición), plantean un montón de cosas que aceptaron durante todo el proceso electoral, y como les salió desfavorable, ahora se quejan”, finalizó.