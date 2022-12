Desde las estrellas de Hollywood hasta Chayanne: los famosos que celebraron con la Selección Argentina

Este Mundial dejó en evidencia que la Selección Argentina tiene al mundo rendido a sus pies. Desde el inicio, los y las argentinas se sorprendieron con la pasión que se transmitía a la celeste y blanca en los países más alejados tanto a nivel geográfico como cultural.

Tras la consagración de la tercera Copa del Mundo para el país, los famosos de todas partes del planeta festejaron con Argentina, Lionel Messi y Lionel Scaloni. Desde los referentes de Hollywood, pasando por el rock hasta Chayanne se sumaron a las celebraciones.

Uno de los más emotivos fue Residente, quien lo vivió de una manera muy particular ya que su hijo, fruto de la relación con Soledad Fandiño, es argentino. “Ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. Gracias por hoy”, escribió.

Ashton Kutcher se clavó la celeste y blanca y desde su casa, descalzo, escribió en sus redes sociales: “Por Messi”. Ben Stiller fue otro de los referentes de Hollywood que no dejó pasar la oportunidad de felicitar a Argentina y, en particular, a Messi.

Marky Ramone, de Los Ramones, compartió una fotografía que tiene junto al ídolo hace varios años, cuando jugaba en el Barcelona y lo felicitó a través de Twitter. Jon Bon Jovi escribió en la red social del pajarito: “¡Qué final! Felicidades a Leo Messi por ayudar a Argentina a conseguir su tercera victoria en la Copa del Mundo. Es hora de actualizar mi camiseta”.

El actor Jeffrey Dean Morgan hizo una especie de crónica en la plataforma de Elon Musk. “Demasiado. Maldito tiroteo. Es demasiado señor, ten piedad. Qué partido”, comenzó. “Argentina wow, wow, wow. Messi. ¡Felicidades! Francia, qué partido. Mierda Santa. ¡Maldita sea, eso fue mucho para vivir!”, cerró.

Chayanne fue uno de los famosos que se congregaron en los festejos virtuales. Russell Crowe mencionó al capitán argentino como “Lionel… Icon”.

El príncipe William, de la familia real británica, y su esposa Kate Middleton, destacaron: “Qué final. Felicitaciones a Argentina y a Messi. Mis condolencias a Francia. Ambos equipos jugaron brillantemente”.

Ricky Martin lo vivió con mucha pasión, luego de su breve regreso al país con tres shows agotados en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Con la casaca albiceleste, saltó y festejó el triunfo como un argentino más.