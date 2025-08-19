Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |FALLO DE LA JUSTICIA CIVIL PLATENSE POR UN JOVEN AL QUE LE PARTIERON LA CARA

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El hecho ocurrió en 2016. Los apuntados fueron dos deportistas de un club de Gonnet, pero uno de ellos se llevó la peor sanción

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El bar donde se denunció la brutal agresión ya no existe más / Web

19 de Agosto de 2025 | 03:22
Edición impresa

La Justicia Civil de La Plata condenó a un joven al pago de una suma varias veces millonaria al ser encontrado responsable de una brutal agresión sufrida por otro en un conocido bar de nuestra ciudad, en el año 2016.

El fallo, que llevó la firma de la jueza Sandra Nilda Grahl, titular del Juzgado Nº 17, acreditó el nexo causal entre la agresión denunciada por el demandante, que terminó operado por una fractura de maxilar y de piso de órbita, y el accionar de dos deportistas de un club de Gonnet, que tiene sus instalaciones sobre el camino Centenario.

Por eso los sentenció a tener que resarcir al accionante por los daños y perjuicios sufridos.

Concretamente, en su resolutorio, la magistrada le aplicó la obligación a uno de ellos de abonar 110.112.276,76 pesos en concepto de incapacidad psicofísica, gastos de atención médica y daño moral, además de otros 317.800 pesos por lesiones leves, cifra en la que concurrirá con el otro demandado.

El damnificado mencionó que como consecuencia de las lesiones sufridas producto de las trompadas y patadas que recibió, tiene en su rostro cuatro placas de titanio y 18 tornillos. Y que, pese al largo tiempo transcurrido, sigue soportando dolores de gran intensidad.

También que ya no cuenta con el nervio cóndilo mandibular, lo que le genera una traba en la mandíbula y por consiguiente, fuertes dolores en su rostro y en la cabeza, que limitan su vida personal, de una manera bastante severa, pues hay actividades físicas que ya no puede practicar.

LE PUEDE INTERESAR

Debate en La Plata con posturas que se repelen

LE PUEDE INTERESAR

Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto

En materia penal, por este caso, los acusados “acogieron fórmulas alternativas de resolución procesal: en uno de los expedientes solicitaron la suspensión del juicio a prueba y, en el otro, se sometieron al procedimiento de juicio abreviado, lo que supuso la asunción expresa de los hechos que les eran imputados”, resaltó la sentencia civil.

“Conforme consta en el acta de audiencia celebrada ante el Juez de Garantías, con intervención de la Fiscalía, ambos codemandados le formularon disculpas y cerraron dicho acto procesal con un estrechón de manos, gestos que evidencian su reconocimiento inequívoco de responsabilidad”, agregó.

Para Grahl, “se sucedieron al menos tres episodios, el primero dentro del bar El Copetín, donde (...) provocó a (...) -sin lesiones-; luego en la vereda del bar que se traslada a la rambla de Diagonal 74, donde ambos demandados participaron activamente en la pelea asestando golpes al actor (segundo episodio con lesiones leves); y luego en la calle 18 entre 58 y 59, donde (...) aplicó un golpe de puño en el rostro del actor que lo tiró al suelo (tercer episodio con lesiones graves). En ninguno de los dos episodios que ocurrieron fuera del bar (...) actuó atacando a los demandados, esto se ve claramente en el video ya mencionado y surge de la declaración de los testigos presenciales de la pelea; y tal como lo califica el propio accionante -que no fue una pelea- fue una golpiza. Por lo tanto, al no haberse demostrado la culpa de la víctima, la responsabilidad por los daños ocasionados al actor, los voy a distribuir del siguiente modo: por las lesiones recibidas en el segundo episodio deben responder en partes iguales (...) y por las lesioneso casionadas en el tercer episodio debe responder (...) -el de los 110 millones-”.

Al ser consultado el abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, manifestó que la si bien la violencia no es privativa de un deporte en particular, lo cierto que el exagerado y desproporcionado desarrollo físico, sin un adecuado crecimiento educativo y emocional lleva a casos como estos donde el abuso predomina lo cual no es lógico para personas que han tenido acceso a la educación; es por ello que la sanción tanto penal como civil en una sentencia ejemplificadora como esta, es el único camino que queda”.

Por último, cabe destacar que en la sentencia se ordenó “la protección de datos personales y datos sensibles”, para evitar la asociación con las partes en pugna.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Polémica y demanda por el reloj de Karina Milei
Últimas noticias de Policiales

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia

Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado

Debate en La Plata con posturas que se repelen

Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
La Ciudad
Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
El comercio de la Ciudad tuvo otro trimestre con bajas en las ventas
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
El artista platense que brilla en Europa
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Espectáculos
¡Bombazo! Revelan que Gimena Accardi se separó de Nicolás Vázquez porque tenía una relación paralela
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla