Policiales |En pleno centro de La Plata

Sorpresivo robo en edificio de 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento

Sorpresivo robo en edificio de 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
19 de Agosto de 2025 | 08:28

Escuchar esta nota

Otro hecho de inseguridad volvió a sorprender en La Plata. El viernes 15 por la mañana, en un día no laborable y en pleno centro de la Ciudad, dos personas ingresaron al edificio de 9 y 49 y robaron pertenencias de un vecino que no se encontraba en su hogar.

El episodio ocurrió a las 10:24, cuando una mujer y un hombre, a cara descubierta y sin advertir la presencia de cámaras de seguridad, según indican la denuncia forzaron la puerta de uno de los accesos del inmueble. Una vez adentro, lograron abrir la puerta de un departamento y permanecieron alrededor de veinte minutos en el lugar.

Según quedó registrado en las imágenes, los delincuentes se retiraron llevando una televisión envuelta en una frazada y una hidrolavadora. Para escapar, abrieron la segunda puerta del edificio, forzaron la traba y se dieron a la fuga, lentamente, sin ser vistos por testigos.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, ya que se desconoce con exactitud en qué piso ocurrió, dado que en la planta baja también funciona una galería comercial.

La denuncia fue radicada tras el aporte de las filmaciones de las cámaras de seguridad y quedó en manos de la UFI N°17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que ahora investiga el caso para intentar identificar y detener a los responsables.

