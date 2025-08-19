Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"

Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
19 de Agosto de 2025 | 09:16

Gimena Accardi rompió el silencio sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez. En el programa de Ángel de Brito no nombraron al tercero en discordia, pero las pistas y las redes sociales apuntaron a Andrés Gil. Pero hoy habló y reconoció que "me mandé una cagada".

Cabe recordar que la actriz había negado haber tenido un affaire amoroso y clandestino con su compañero de teatro, en pareja con Cande Vetrano. Aunque ahora, en Desayuno Americano se hicieron eco del descargo de Accardi y lo pusieron en vivo: “Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal… Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”, dijo Gimena, al tiempo que agregó: “Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Fueron 18 años maravillosos. Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico, del hombre que fue. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nos vemos, almorzamos, cenamos”.

“Agradezco el hombre que es y por cómo se comportó, por lo que voy a decir ahora, en 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Le di las explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar… Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. La relación venía mal, en crisis desde hace un año. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Hasta ahí me hago cargo. Línchenme, mándenme a la hoguera. Soy una hija de puta. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada… Nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años”. “Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con Andrés Gil es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”, dijo Accardi.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera, lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera... Estoy dolorida”, cerró Gimena. 

