Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

Plazos fijos, cuánto hay que depositar para ganar $1.000.000 en 30 días: las tasas, banco por banco, este martes 19 de agosto 2025

Plazos fijos, cuánto hay que depositar para ganar $1.000.000 en 30 días: las tasas, banco por banco, este martes 19 de agosto 2025
19 de Agosto de 2025 | 08:37

Escuchar esta nota

El plazo fijo en Argentina sigue siendo una de las alternativas más buscadas para resguardar ahorros frente a la inflación y la volatilidad del dólar.

Este martes 19 de agosto de 2025, los bancos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) muy dispares, que van del 25% al 46%, y que determinan cuánto dinero hay que invertir para conseguir un interés de $1.000.000 en solo 30 días.

¿Cuánto hay que invertir para ganar $1 millón con un plazo fijo?

La ganancia de un plazo fijo se calcula aplicando la fórmula:

Interés = Capital × (TNA/100) × (30/365)

De esta manera:

Con 46% TNA, se necesitan unos $26,4 millones.

LE PUEDE INTERESAR

El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado

LE PUEDE INTERESAR

La ebullición de tasas anestesia a todo lo demás

Con 44% TNA, el capital requerido asciende a $27,6 millones.

Con 31% TNA, se requieren más de $39 millones.

Con 25% TNA, el monto trepa a $48,7 millones.

Plazos fijos: tasas banco por banco al martes 19 de agosto

Estas son las tasas de interés y el capital necesario para obtener $1.000.000 en 30 días, según datos de este martes 19 de agosto de 2025:

Banco Nación – 44% TNA → $27,65 millones.

Banco Provincia – 39% TNA → $31,18 millones.

Banco Ciudad – 31% TNA → $39,25 millones.

Banco Santander – 35% TNA → $34,78 millones.

Banco Galicia – 43% TNA → $28,28 millones.

BBVA – 40% TNA → $30,37 millones.

Banco Macro – 38% TNA → $31,96 millones.

Banco Credicoop – 42% TNA → $28,96 millones.

ICBC – 42,85% TNA → $28,37 millones.

Banco Hipotecario – 45,5% TNA → $26,74 millones.

Banco Provincia de Tierra del Fuego – 46% TNA → $26,44 millones.

Banco VOII – 46% TNA → $26,44 millones.

Reba – 46% TNA → $26,44 millones.

Banco BICA – 45% TNA → $27,02 millones.

Banco Masventas – 25% TNA → $48,67 millones.

Mejores y peores opciones de plazo fijo en Argentina

- Mejores tasas: los bancos con 46% TNA (Reba, VOII y Provincia de Tierra del Fuego) y el Hipotecario con 45,5% son los que menos capital exigen para llegar a $1 millón de intereses.

- Bancos tradicionales: Nación, Provincia, Galicia y BBVA se ubican en un rango de 38% a 44% TNA, lo que demanda entre $27 y $32 millones de inversión.

- Menores tasas: el caso más bajo es Banco Masventas (25% TNA), que requiere casi $49 millones para obtener la misma renta.

Cabe destacar que el plazo fijo en pesos sigue siendo una herramienta segura, pero el rendimiento depende en gran medida de la entidad elegida. La diferencia entre un banco que paga 46% TNA y otro que ofrece 25% TNA puede representar más de $22 millones de capital extra para obtener el mismo resultado. A la hora de invertir, comparar las tasas de interés de cada banco es clave para maximizar la rentabilidad en un contexto económico desafiante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

Entran a una inmobiliaria y se llevan una fortuna
Últimas noticias de Política y Economía

Junín: Ignacio Kovarski destacó la Expo Rural y reclamó reformas para el agro

Mar del Plata: el municipio cerró el primer semestre con un superávit de $1.000 millones

Mar del Plata: trasladaron lobos marinos y constataron el buen estado de los delfines del Aquarium

El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Espectáculos
Rompió el silencio: Gimena Accardi confirmó su infidelidad a Nico Vázquez
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
La relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante: las señales que descubrieron el noviazgo
Nuevo round: Valeria Aquino y Barby Silenzi, peleadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma
Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 
Información General
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla