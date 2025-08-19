Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Nuevas tendencias

Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte

A la hora de trasladarse cada vez más platenses optan por este medio al que el bajo costo y la rapidez lo vuelve tentador, incluso de noche

Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte

Crece el número de pasajeros que eligen pedir motos por aplicaciones telefónicas / el dia

19 de Agosto de 2025 | 02:05
Edición impresa

Movilizarse por la ciudad, especialmente en horas pico, se vuelve un desafío. Las calles congestionadas, los costos crecientes del transporte y la necesidad de llegar rápido han empujado a miles de usuarios a optar por una alternativa que, hace apenas dos años, parecía impensada en Argentina: viajar en moto mediante aplicaciones.

La modalidad desembarcó oficialmente en el país a fines de 2022, con la llegada de DiDi Moto e InDrive. Poco después, se sumó Uber Moto, que hoy ya funciona en más de 30 ciudades argentinas. Según datos de la propia empresa, más de 640.000 personas utilizaron este servicio en el último año y medio, en su mayoría para esquivar el tránsito, reducir costos o cubrir trayectos breves y la Ciudad de La Plata no es la excepción.

“Hace unos cinco o seis meses que empecé a tomarme motos. Generalmente me muevo en micro pero a la noche cuando hay menos frecuencia no me queda otra que pedir en una aplicación. Si bien al principio pedía autos porque no me animaba a la moto, el precio me terminó de convencer, es mucho más barato y si tengo que hacer tramos cortos a veces no superan los $1.500”, indicó Malena (29) vecina del Mondongo.

Como a Malena, a muchos otros usuarios el precio es lo que los termina de tentar. Por ejemplo, al momento de escribir esta nota, un viaje de unas 20 cuadras cotizaba a 3.190 pesos en auto mientras que en moto valía 1.841 pesos.

“Tomo micros, pero a la noche, con menos cantidad de colectivos, uso una app de motos”

Según un relevamiento de la plataforma el 62 por ciento de los usuarios eligen moverse en moto porque resulta más barato. Pero ese no es el motivo principal que empuja el boom de este medio de transporte: el 79 por ciento aseguró que lo usan para evitar el tráfico.

Además, en el comunicado destacaron que durante el primer año se registraron más de 5 millones de viajes en moto, número que se conforma por los dos servicios que brindan: el transporte de pasajeros y el de paquetes.

Los choferes

Los requisitos que deben cumplir los choferes son prácticamente los mismos que para los otros servicios que ofrecen las plataformas. Tener registro habilitante, seguro vigente, cédula del vehículo (o cédula azul a nombre del titular de la cuenta), antecedentes penales, DNI y una foto para verificar la identidad mediante escaneo biométrico antes de activar la aplicación.

La diferencia es que deben tener sí o sí dos cascos así le ofrecen uno a los pasajeros. “Es obligatorio, pero no todos lo quieren usar”, aseguró a este diario un chofer de aplicación. De todos modos, los rebeldes son los menos, en general los pasajeros aceptan el protocolo. “Diría que uno de cada quince no lo quiere usar, en ese caso le pido que lo use, pero si es de noche que no hay tantos controles bueno los dejo viajar sin casco”, acotó el conductor.

Entre costos y agilidad en el tránsito, las motos ganan terreno entre los jóvenes

Aunque hay choferes que se dedican 100 por ciento al trabajo en plataformas, para la mayoría es un extra que le suman a su trabajo en relación de dependencia. Así el 87 por ciento de los socios conductores de las apps lo utilizan para aportar un extra a los ingresos del hogar, el 57 por ciento para pagar deudas, el 28 por ciento para encarar un proyecto personal y el 26 por ciento para ahorrar.

Además, según el relevamiento de la plataforma “los aspectos positivos destacados por socios conductores de moto son: las ganancias (71 por ciento), la flexibilidad e independencia (57 por ciento), la facilidad en el uso de la aplicación (56 por ciento), entre otras”.

Del miedo a la comodidad

“A mi al principio más que miedo me daba incomodidad”, admitió Malena. “El hecho de ir casi abrazada a un desconocido era raro, pero no. Me agarro de atrás, voy cómoda y sobre todo llego rápido”, añadió.

Los usuarios que más optan por esto son los jóvenes. Según el informe hecho al cumplirse el año del desembarco de este tipo de transporte arrojó que “el 47 por ciento de las mujeres en la franja de 18 a 24 años considera más atractiva esta opción”.

“Yo lo uso a la noche, en especial cuando voy a casa de amigas que viven muy cerca. Cuando se hace tarde me da miedo volver sola caminando y siento que no se justifica pagar un auto, entonces ahí la moto se vuelve la opción ideal”, apuntó Juana (23), estudiante de la UNLP asidua usuaria de estas plataformas y reconoció que si bien a su mamá al principio le daba miedo que se moviera así en especial por los peligros del tránsito rápidamente se amigó con la idea.

Así, gracias a la velocidad y a su bajo costo esta modalidad de viajes gana cada vez más adeptos en la Ciudad.

Demanda
Los precios de los viajes por aplicaciones tienen precios volátiles. Depende de la demanda que hay en el momento en el que se pide un viaje. A mayor demanda, más caro sale el recorrido, y si la demanda de pasajeros es baja el precio desciende considerablemente.

 

