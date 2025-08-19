Docentes universitarios deciden nuevas protestas

Tras la semana de paro, asueto y feriado nacional, regresaron las actividades escolares y académicas a los colegios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata. En tanto, hoy habrá un plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para resolver nuevas protestas.

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) repudió el comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano en el que se informó un aumento del 7,5 por ciento para docentes y nodocentes entre septiembre y noviembre.

Además, el Gobierno nacional dispuso un bono extraordinario por única vez de 25 mil pesos para quienes cumplen 40 horas semanales, 12.500 pesos para 20 horas y 6.250 pesos para 10 horas. “Esto no es un aumento salarial, es apenas un parche”, expresó Carlos De Feo, secretario general de Conadu, al calificar el anuncio como “una maniobra frente al impacto que tuvo el paro nacional”.

Hoy se analizarán nuevas huelgas y la organización de una nueva marcha federal universitaria a realizarse, en principio, a fines de este mes.