El artista platense que brilla en Europa

“¿Se hace o se nace?” En diálogo con EL DIA, Pablo Ponce -artista nacido en la Ciudad que vive y exhibe sus obras en Europa desde principios de siglo- hace la pregunta pero no responde. Lo que sí afirma es: “Desde que nací siempre me gustó dibujar y pintar. Es algo innato en mí”.
Pablo Ponce nació y se educó en la tierra de las diagonales. Si hay que establecer un camino lineal, podría decirse que fue a la primaria en el Colegio Nuestra Señora de Fátima y cursó la secundaria en el “Ex Comercial San Martín”, hoy “Media 31”. Cuando terminó, eligió la Facultad de Bellas Artes para desarrollar su vocación artística.
Este podría ser el prólogo de la actualidad: hoy, y desde el 2002, Pablo Ponce exhibe sus esculturas, pinturas y escenografías en los museos y galerías más importantes de Holanda. Allí también tiene su propio estudio, da clases y crea, sobre todo, crea.
Sin embargo, hay otro camino íntimo e invisible que también explica el presente.
Entre febrero y marzo, antes de comenzar el ciclo lectivo de la escuela primaria, Pablo disfrutaba dibujar las carátulas de cada materia. Entonces, agarraba una hoja, se sentaba en la mesa y empezaba. Al lado, su madre -que había estudiado dibujo- la ayudaba: “Ella fue mi primera maestra”, confiesa Ponce.
Esas ganas de dibujar lo llevó a participar, durante su infancia, a concursos de pintura “Palas Atenea”. Ganó dos veces y cuenta, que las dos medallas se las llevó consigo a Holanda.
No recuerda si fue a los 12 ó 13 años cuando su abuela le regaló dinero con los que compró sus primeros acrílicos y con los que empezó a pintar. “Retratos cubistas de Picasso, Girasoles de Vicent Van Gogh, mucha pintura clásica. Copiaba, claro”, detalla.
Lo cierto es que cuando terminó la escuela, ya sabía que se iba a dedicar al arte. Se recibió en el 2001 y en plena crisis, se fue a México para encontrar lo que acá no escaseaba: trabajo. “Como yo sabía escenografía y una amiga pintura, comenzamos a trabajar para una importante cadena de hoteles. Hicimos la escenografía para las obras de teatro, los vestuarios y más”, rememora, en diálogo con este diario.
Dicen que atravesar una etapa de aburrimiento es vital para desasnar la creatividad. Pasaron tres años y Pablo, se aburrió: “Me dieron ganas de viajar y estudiar en Europa”. Entonces, juntó su trabajo en imágenes y envió un portfolio a la Academia de Artes Visuales Gerrit Rietveld de Holanda. Lo vieron, les gustó y tras una evaluación, lo seleccionaron para el departamento de Cerámica.
Luego de tres años y con la exposición final para recibirse, la academia se abrió. Con ello, galeristas y curadores de museos se interesaron en las obras de Pablo.
Uno de ellos fue el Museo de la cerámica “Princessehof Heramiek”, en Leeuwarden. “Ahí expuse. Desde entonces, participé de casi 4 exposiciones colectivas y el año pasado, estuve completo”, cuenta y agrega: “La galería más importante de Holanda me invitó también. Ahí expuse de manera individual y colectiva”.
Según el artista, contar con el respaldo de una institución “abre puertas, en comparación de ir de forma independiente”, y explica por qué: “Todavía hay una mirada euro céntrica, prevalece un prejuicio ante el título de una academia latinoamericana”.
Pablo Ponce define a su trabajo como una obra que se desarrolla en capas: temas “viejos” se nutren con nuevos intereses. Así fue como, desde hace más de diez años, uno de sus intereses fue el poscolonialismo, lo que lo llevó a publicar obras políticas en Israel, donde además realizó presentaciones. “Para mí, el arte es una necesidad. No es una producción, sino es comunicación. Por eso, el mensaje tiene que ser contundente. El arte transmite emociones”, asegura.
¿Qué te hace diferente? Ante la pregunta, recuerda su paso por la Facultad de Artes y afirma, contundente: “Influyó en quien soy. Me educó en varias disciplinas y por eso hago de todo. Eso me hizo destacarme acá. Soy un artista multidisciplinario”, se autodefine.
Ante este diario, concluye: “Intento no tener limitaciones cuando desarrollo una idea. La formación me dio eso: libertad para donde vaya, poder desarrollar la idea que quiero comunicar”.
