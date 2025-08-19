De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
“Tenemos que aprender de estos errores” dijo el delantero que convirtió su segundo gol consecutivo para dejar atrás las dudas por los exóticos destinos futbolísticos de sus últimos pasos
“Sentimiento. Mirta, de Liniers a Estambul” fue una película argentina ochentosa que narraba la historia de una joven exiliada en la década del ‘70, que pasaba por estocolmo antes de recordar su pasado desde la lejana Turquía.
Algo así podría contar Luis Marcelo Torres, de Temperley, formado en Boca y con pasos por Chipre, Letonia y Emiratos Árabes hasta llegar al Lobo donde, a fuerza de goles, inteligencia y buenos rendimientos, fue cambiando las dudas por la certeza de la llegada de un jugador con muy buenos movimientos y técnica que aún busca el ritmo del fútbol argentino.
Tras la derrota ante Lanús, el delantero de 27 años explicó la derrota. “Son partidos. Nosotros sabíamos que Lanús era un equipo complicado. Hicimos un buen partido, fueron diez minutos que hay ajustar. Vamos a salir adelante”, expresó el autor del gol para el transitorio 1-0.
“La verdad que nos vamos con muchísima bronca, a este grupo no le gusta perder. Queda seguir trabajando, mejorando y ajustar esos diez minutos malos que tuvimos. Salimos del primer partido donde también ajustamos cosas, asi que vamos a seguir adelante”.
En lo personal, el punta de 27 años dijo que se siente “cada vez mejor”, algo que ratifican los goles ante Godoy Cruz y el Granate. “Estoy encontrando mi parte física y trabajando día a día. La verdad que me siento bien y se va notando un poco más. Hay que seguir metiéndole, con todo el grupo venimos trabajando día a día para mejorar”.
Torres ha formado una dupla confiable con Norberto Briasco, que salió lesionado el domingo. “Con el Beto tenemos una muy buena relación afuera del campo de juego, tratamos de hacer todo lo posible para que el grupo esté bien. Ojalá que no tenga nada porque lo necesitamos”, señalo el delantero con pasado en las selecciones juveniles.
Torres manifestó que el equipo tiene que “aprender de los errores” y “apretar los dientes y seguir trabajando como hasta ahora”, al tiempo que aseguró: “Somos un grupo muy unido y vamos a salir de esto.”
El sábado, el Lobo tendrá un partido muy importante ante San Martín en San Juan. Para el Chelo, “va a ser un partido difícil, en su casa. “Hay que ir a San Juan con la mente positiva a buscar los tres puntos. Como dije, hay que tratar de seguir enfocados en lo nuestro y corregir esas pequeñas cosas que necesitamos para que nos vaya bien”, sentenció el delantero tripero.
