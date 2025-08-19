Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |MARCELO TORRES FUE LA FIGURA A PESAR DE LA DERROTA ANTE LANÚS

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

“Tenemos que aprender de estos errores” dijo el delantero que convirtió su segundo gol consecutivo para dejar atrás las dudas por los exóticos destinos futbolísticos de sus últimos pasos

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Marcelo Torres comenzó a convencer con buenos movimientos, inteligencia y goles/ Gimnasia

19 de Agosto de 2025 | 02:31
Edición impresa

“Sentimiento. Mirta, de Liniers a Estambul” fue una película argentina ochentosa que narraba la historia de una joven exiliada en la década del ‘70, que pasaba por estocolmo antes de recordar su pasado desde la lejana Turquía.

Algo así podría contar Luis Marcelo Torres, de Temperley, formado en Boca y con pasos por Chipre, Letonia y Emiratos Árabes hasta llegar al Lobo donde, a fuerza de goles, inteligencia y buenos rendimientos, fue cambiando las dudas por la certeza de la llegada de un jugador con muy buenos movimientos y técnica que aún busca el ritmo del fútbol argentino.

Tras la derrota ante Lanús, el delantero de 27 años explicó la derrota. “Son partidos. Nosotros sabíamos que Lanús era un equipo complicado. Hicimos un buen partido, fueron diez minutos que hay ajustar. Vamos a salir adelante”, expresó el autor del gol para el transitorio 1-0.

“La verdad que nos vamos con muchísima bronca, a este grupo no le gusta perder. Queda seguir trabajando, mejorando y ajustar esos diez minutos malos que tuvimos. Salimos del primer partido donde también ajustamos cosas, asi que vamos a seguir adelante”.

En lo personal, el punta de 27 años dijo que se siente “cada vez mejor”, algo que ratifican los goles ante Godoy Cruz y el Granate. “Estoy encontrando mi parte física y trabajando día a día. La verdad que me siento bien y se va notando un poco más. Hay que seguir metiéndole, con todo el grupo venimos trabajando día a día para mejorar”.

Torres ha formado una dupla confiable con Norberto Briasco, que salió lesionado el domingo. “Con el Beto tenemos una muy buena relación afuera del campo de juego, tratamos de hacer todo lo posible para que el grupo esté bien. Ojalá que no tenga nada porque lo necesitamos”, señalo el delantero con pasado en las selecciones juveniles.

LE PUEDE INTERESAR

Briasco, por lesión, está más afuera que adentro

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

Torres manifestó que el equipo tiene que “aprender de los errores” y “apretar los dientes y seguir trabajando como hasta ahora”, al tiempo que aseguró: “Somos un grupo muy unido y vamos a salir de esto.”

El sábado, el Lobo tendrá un partido muy importante ante San Martín en San Juan. Para el Chelo, “va a ser un partido difícil, en su casa. “Hay que ir a San Juan con la mente positiva a buscar los tres puntos. Como dije, hay que tratar de seguir enfocados en lo nuestro y corregir esas pequeñas cosas que necesitamos para que nos vaya bien”, sentenció el delantero tripero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Deportes

Briasco, por lesión, está más afuera que adentro

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha

La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
La Ciudad
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
El comercio de la Ciudad tuvo otro trimestre con bajas en las ventas
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
El artista platense que brilla en Europa
Política y Economía
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana
VIDEO. Buscan reactivar la obra pública en la Provincia
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
“Llevaremos al Concejo el planteo de los trabajadores”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla