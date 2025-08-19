Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto

La calma de City Bell se quebró el pasado domingo con un episodio que generó una fuerte conmoción entre los vecinos por la víctima colateral que dejó el episodio de furia.

En una vivienda situada en calle 455, entre 178 y 176, lo que comenzó como una reunión derivó en un enfrentamiento violento entre tres personas.

De acuerdo al relato de testigos, la situación escaló a niveles de violencia extrema en pocos minutos.

De pronto, un contrapunto se convirtió en una acalorada discusión que concluyó cuando un hombre de 28 años tomó un cuchillo y un punzón, descargando su furia sobre dos personas presentes: un quintero de 42 años y una empleada de 37.

Ambos, ensangrentados pero conscientes, lograron subirse a una motocicleta y, en una carrera desesperada, alcanzaron a llegar al hospital Melchor Romero para buscar auxilio.

Según precisaron fuentes policiales, la escena dentro de la vivienda hablaba por sí sola: el presunto agresor estaba recostado sobre una cama, descalzo, con heridas en el abdomen y en el labio inferior.

A su alrededor, el desorden de una noche que se había vuelto tragedia. En un rincón, el hallazgo más triste: un perro yacía sin vida, víctima silenciosa de la violencia que se desató entre humanos.

La Policía llegó al lugar a las 23.30 y rápidamente los presentes señalaron al hombre herido como autor de la agresión. Fue trasladado en ambulancia, bajo custodia, mientras los efectivos incautaban las armas utilizadas: un cuchillo de veinte centímetros y un punzón con mango plástico rojo, pruebas mudas de la brutalidad.

La causa quedó caratulada como lesiones con arma blanca, intento de homicidio y violación de la Ley Sarmiento, por la muerte del animal.

Pero más allá de la letra fría del expediente, el eco de lo ocurrido resuena en la comunidad: una noche cualquiera terminó teñida de sangre, dejando tras de sí heridas físicas, un animal muerto y la certeza de que la violencia no resuelve nada.