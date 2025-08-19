¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario

Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
Renovado alerta naranja por la ciclogénesis en La Plata: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
La secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata recuerda que el 22 de agosto finalizará el plazo para la recepción de solicitudes de evaluación de aspirantes mayores de 25 años que no tengan título secundario y pretendan acceder a alguna de las más de 120 carreras de grado que se dictan en esta casa de estudios.
Los aspirantes deberán completar un formulario de inscripción en https: https://tinyurl.com/bddj4mrs y la solicitud de evaluación que luego deberán enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: ingresomayores25.unlp@presi.unlp.edu.ar
Además, deberán presentar copia del DNI (frente y dorso) de manera presencial en la secretaría de Asuntos Académicos, ubicada en el edificio del Rectorado, calle 7 Nro. 776, entre 47 y 48, primer piso.
Cabe recordar que el ingreso de las personas mayores de 25 años que no acrediten los estudios previos exigidos para el resto de los ingresantes a la Universidad, tiene una instancia de evaluación de aptitudes y conocimientos -de manera presencial- correspondientes a las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
El programa cuenta con clases de acompañamiento de cada área previa a la instancia de evaluación.
El Cronograma de Evaluación será comunicado por la secretaría de Asuntos Académicos a todos los aspirantes a través del domicilio electrónico declarado en la solicitud de evaluación.
La evaluación escrita será a partir del 13 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2025.
Consultas e informes: ingresomayores25.unlp@presi.unlp.edu.ar
