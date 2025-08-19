Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |Casado y compañero de trabajo

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
19 de Agosto de 2025 | 07:19

Escuchar esta nota

Un bombazo. La confirmada separación de Nico Vázquez y Gime Accardi dio un giro explosivo luego de que Ángel de Brito asegurara que una infidelidad de la actriz fue el verdadero detonante de la ruptura. 

Aunque las especulaciones iniciales habían apuntado incluso al actor de “Rocky” como el posible infliel, ahora se desmintió esa versión y la infidelidad pasaría por Gime: "Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", afirmó el periodista de espectáculos, al tiempo que agregó que: "Es un secreto a voces, y el verdadero motivo de la separación".

Si bien no se reveló directamente el nombre del presunto tercero en discordia, ni se confirmó si la relación aún persiste, los rumores indican que "siguen juntos".

LEA TAMBIÉN

De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?

Así, el mencionado periodista deslizó una pista clave sobre la identidad del tercero en discordia: sería "un compañero de trabajo". Sin dar más detalles, su compañera de panel añadió que la persona señalada "es casado", lo que añade un nuevo elemento a esta mediática separación.

Por otra parte, señalaron que "Nico dirige la obra de Gimena", por lo que muchos interpretaron que el posible tercero en discordia podría estar relacionado. 

“Es del medio”, añadió el periodista, mientras que agregaron que Accardi “conoce a la mujer” de su presunto amante. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¡Bombazo! Revelan que Gimena Accardi se separó de Nicolás Vázquez porque ella tenía una relación paralela

De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

El artista platense que brilla en Europa
Últimas noticias de Espectáculos

¡Bombazo! Revelan que Gimena Accardi se separó de Nicolás Vázquez porque ella tenía una relación paralela

La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante

Un relato que enfrenta el abandono y el duelo

Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
La Ciudad
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Ciclogénesis en La Plata y alerta naranja: a qué hora llega lo peor de la tormenta
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
El comercio de la Ciudad tuvo otro trimestre con bajas en las ventas
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Información General
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla