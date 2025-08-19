Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Un bombazo. La confirmada separación de Nico Vázquez y Gime Accardi dio un giro explosivo luego de que Ángel de Brito asegurara que una infidelidad de la actriz fue el verdadero detonante de la ruptura.

Aunque las especulaciones iniciales habían apuntado incluso al actor de “Rocky” como el posible infliel, ahora se desmintió esa versión y la infidelidad pasaría por Gime: "Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", afirmó el periodista de espectáculos, al tiempo que agregó que: "Es un secreto a voces, y el verdadero motivo de la separación".

Si bien no se reveló directamente el nombre del presunto tercero en discordia, ni se confirmó si la relación aún persiste, los rumores indican que "siguen juntos".

Así, el mencionado periodista deslizó una pista clave sobre la identidad del tercero en discordia: sería "un compañero de trabajo". Sin dar más detalles, su compañera de panel añadió que la persona señalada "es casado", lo que añade un nuevo elemento a esta mediática separación.

Por otra parte, señalaron que "Nico dirige la obra de Gimena", por lo que muchos interpretaron que el posible tercero en discordia podría estar relacionado.

“Es del medio”, añadió el periodista, mientras que agregaron que Accardi “conoce a la mujer” de su presunto amante.