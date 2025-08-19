Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |A METROS DE PLAZA ISLAS MALVINAS

Entran a una inmobiliaria y se llevan una fortuna

El millonario saqueo tuvo lugar en una oficina de 54 entre 18 y 19 / Web

19 de Agosto de 2025 | 03:19
El arranque de la semana trajo consigo una postal inesperada y perturbadora para un comercio ubicado en 54, entre 18 y 19.

Según pudo saber este diario, el dueño de una conocida inmobiliaria se encontró con un escenario totalmente desconcertante cuando a eso de las ocho de la mañana llegó al local.

No fue necesario ingresar al lugar para darse cuenta de que algo no andaba bien: la puerta de la cochera, que suele recibirlo cada jornada, ya no ofrecía resistencia.

Forzada y vencida, era la primera señal de que había sido vulnerada por intrusos.

Al atravesar el ingreso, confirmó sus sospechas: el interior estaba revuelto, los objetos desordenados e incluso había signos de vandalismo.

Los cables de la alarma estaban cortados y el dispositivo de grabación de las cámaras de seguridad, destrozado. Una sirena abollada completaba la escena de un trabajo ajeno a la improvisación, realizado con un objetivo claro.

El propietario, un hombre de 38 años dedicado al rubro inmobiliario, avanzó con una mezcla de susto y bronca hacia el sector más sensible de su comercio: las cajas de seguridad donde guardaba los montos de ventas y alquileres.

Susto por la posibilidad de que los causantes de esta situación aún permanecieran allí y bronca porque en su fuero interno sabía que le había tocado perder.

La imagen que encontró lo dejó atónito: cerraduras violentadas, cajones vacíos.

Así, la duda de que su capital había sido arrebatado en cuestión de horas se convirtió en certeza.

Según trascendió un monto que se calcula entre los ocho y los diez millones de pesos pasaron a manos de estos ladrones.

A las 8.30, la llegada de la Policía permitió la detección de las primeras pistas: la puerta forzada presentaba algunas huellas digitales que serán analizadas en las próximas horas. Por ahora, la identidad de los delincuentes es un misterio. Pero lo que sí quedó claro es el nivel de planificación. Y no solo eso. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que la banda contaba con información detallada sobre los valores que allí se guardaban.

 

