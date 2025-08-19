Entran a una inmobiliaria y se llevan una fortuna

VIDEO.- Una moto en llamas y con mucho ruido: así fue la despedida del ladrón abatido en Los Hornos
VIDEO.- Una moto en llamas y con mucho ruido: así fue la despedida del ladrón abatido en Los Hornos
El Gobierno retiró casi $3,8 billones del mercado para evitar inestabilidad y quitarle presión al dólar
Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes
Axel Kicillof anunció una ley para reactivar la obra pública suspendida en la Provincia
Identificaron al ciclista de 65 años que murió en La Plata tras ser atropellado
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
Briasco con un pie afuera de San Juan tras la molestia: mañana será sometido a estudios
Se confirmó la lesión de Eric Meza y queda descartado para Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Guillermo Francella rompió el silencio tras el estreno de Homo Argentum: "La gente volvió al cine"
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Trump anunció una cumbre entre Zelenski y Putin para negociar la paz entre Ucrania y Rusia
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
Rechazaron el pedido de Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, para que Milei elimine los posteos en su contra
La amenaza de los chatbots: errores, alucinaciones y fake news
San Lorenzo, a un paso de la quiebra: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria
Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Hay fecha de juicio para el remisero Tagliaferro por falso testimonio en el cuádruple femicidio de La Loma
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tensión en Provincia Unidas: Schiaretti impulsó el espacio en otros distritos y provocó el enojo de los gobernadores
Prestadores de IOMA denunciaron falta de pago y largas filas en la sede central: qué dijo la obra social
Alak entregó equipamiento escolar en dos primarias de La Plata
Suben la Bolsa, las acciones en Wall Street y los dólares en la previa de una licitación de deuda clave
Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal
"Es llamativo": Sebastián Galmarini cruzó a una candidata de La Libertad Avanza por la falta de formación
Repudian ataque a un local de la agrupación “Populismo K” en Barrio Hipódromo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El arranque de la semana trajo consigo una postal inesperada y perturbadora para un comercio ubicado en 54, entre 18 y 19.
Según pudo saber este diario, el dueño de una conocida inmobiliaria se encontró con un escenario totalmente desconcertante cuando a eso de las ocho de la mañana llegó al local.
No fue necesario ingresar al lugar para darse cuenta de que algo no andaba bien: la puerta de la cochera, que suele recibirlo cada jornada, ya no ofrecía resistencia.
Forzada y vencida, era la primera señal de que había sido vulnerada por intrusos.
Al atravesar el ingreso, confirmó sus sospechas: el interior estaba revuelto, los objetos desordenados e incluso había signos de vandalismo.
Los cables de la alarma estaban cortados y el dispositivo de grabación de las cámaras de seguridad, destrozado. Una sirena abollada completaba la escena de un trabajo ajeno a la improvisación, realizado con un objetivo claro.
LE PUEDE INTERESAR
Fijaron fecha de juicio a dos testigos de una masacre
LE PUEDE INTERESAR
Identifican a la víctima de un accidente fatal
El propietario, un hombre de 38 años dedicado al rubro inmobiliario, avanzó con una mezcla de susto y bronca hacia el sector más sensible de su comercio: las cajas de seguridad donde guardaba los montos de ventas y alquileres.
Susto por la posibilidad de que los causantes de esta situación aún permanecieran allí y bronca porque en su fuero interno sabía que le había tocado perder.
La imagen que encontró lo dejó atónito: cerraduras violentadas, cajones vacíos.
Así, la duda de que su capital había sido arrebatado en cuestión de horas se convirtió en certeza.
Según trascendió un monto que se calcula entre los ocho y los diez millones de pesos pasaron a manos de estos ladrones.
A las 8.30, la llegada de la Policía permitió la detección de las primeras pistas: la puerta forzada presentaba algunas huellas digitales que serán analizadas en las próximas horas. Por ahora, la identidad de los delincuentes es un misterio. Pero lo que sí quedó claro es el nivel de planificación. Y no solo eso. Los investigadores apuntan a la posibilidad de que la banda contaba con información detallada sobre los valores que allí se guardaban.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí